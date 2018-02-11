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Алло, мы ищем лидеров!

11 февраля 2018, 22:54  •  111 • В России

Будущих чиновников и перспективных руководителей теперь ищут не через номенклатурное сито, а через жесткий многоуровневый отбор. В стране заработал карьерный лифт высшего уровня – конкурс «Лидеры России». Попасть в него суждено только самым достойным. Деньги, связи и место проживания здесь не решают ничего.

Провинция начинает. И выигрывает

Об этом совершенно точно знают 300 финалистов конкурса и 103 его победителя. Это руководители среднего и высшего звена, бизнесмены, начальники отделов, ведущие специалисты. Представлены 54 региона – от Калининграда до Камчатки, города-миллионники и районные центры. Лидеры России живут не только в Москве, но и в Сосново, Белой Калитве, Невинномысске и других совершенно небольших городах.

Финалисты работали в командах, решая серьезные задачи. Фото пресс-служба конкурса "Лидеры России"

- Это абсолютно уникальный конкурс, аналогов которому не было. Задача, которую поставил перед нами президент Владимир Путин, заключалась в том, чтобы создать целую систему механизмов, которые позволяли бы как можно раньше выявлять таланты людей. Президент не раз говорил, что каждый человек талантлив, вопрос только в том, чтобы как можно раньше помочь найти талант и все ресурсы государства и общества направить на то, чтобы этот талант был реализован, - сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Организаторы признались, что даже не догадывались насколько богата наша страна на таланты. Предварительные расчеты на 10-12 тысяч участников провалились, конкурс начался с почти 200 тысяч заполненных анкет.

Несмотря на то, что многие из участников уже состоявшиеся люди, бороться было за что. На кону – миллионный грант на образование, возможность выбрать себе наставника (почти как в шоу «Голос») из числа министров, губернаторов, топ-менеджеров крупнейших компаний страны.

Лидеры ищут наставников

Финалисты собрались в Сочи, в его олимпийском сердце. В течение нескольких дней в стресс-условиях искали пути решения демографических проблем страны, разрабатывали реформы образования и здравоохранения, презентовали собственные проекты, давали открытые уроки для старшеклассников и даже мастерили скворечники. Да-да, хочешь менять страну, умей не только красиво говорить и хорошо считать, но и с шуроповертом учись обращаться. Скворечники, кстати, пустовать не будут, сочинские чиновники уже подобрали для них подходящие деревья в парках.

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Участников оценивали профессиональные эксперты. Фото пресс-служба конкурса

Все испытания финалисты проходили под контролем профессиональных оценщиков, которых тоже собирали со всей страны и наставников, среди которых Сергей Кириенко, Сергей Собянин, Алексей Кудрин, Сергей Степашин, Виктор Зубков и другие известные люди.

Некоторые из них совершенно не скрывали, что ищут людей для своей команды.

- Мы готовы и финалистов, и победителей конкурса также в той или иной степени вовлекать в работу правительства — либо как консультантов, либо как генераторов идей, либо как людей, которые хотят постажироваться и в дальнейшем видят себя на работе в правительстве Москвы, - сказал мэр Москвы.

Финалисты тоже не терялись и искали подходы к наставникам. Вероника Сипачева из Владивостока на встрече с вице-премьером Юрием Трутневым рассказала, что региону нужен центр поддержки гражданских инициатив и сразу же получила приглашение к участию в работе молодежного совета. На вооружение Трутнев взял и предложенный финалистами бренд округа.

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Министр экономразвития Максим Орешкин еще до старта конкурса объявил, что среди лидеров России ищет заместителя.

- Здесь нет «котов в мешке». Кандидаты, которые дошли до финала, эти 300 человек прошли серьезный жесткий отбор, это уже не случайные люди. Я продолжаю общаться, изучать людей, которые теоретически могли бы попасть на эту позицию. После финала я еще вместе поработаю с некоторыми из них, для того чтобы понять, кто из них подходит и возможно предложение поступит. Очень хотелось бы, чтобы это произошло, - заявил министр, также ставший одним из наставников конкурса.

Статуэтка победителя конкурса. Фото пресс-служба конкурса

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Победителей конкурса оказалось не 100, как планировалось, а 103. Четыре человека набрали абсолютно одинаковое количество баллов по сумме испытаний.

- У нас конкурс вообще не про должности и не про прием на работу. Из первой сотни мы будем часть ребят приглашать в программу Высшей школы госуправления президентской Академии РАНХиГС, которая ведется по заказу администрации президента, - рассказал о перспективах победителей Сергей Кириенко. – Поэтому те, кто хочет продолжать свою карьеру и продвигаться на государственной службе, мы для них тоже предложим программы обучения.

Конкурс «Лидеры России» должен стать регулярным лифтом, который позволит выходить в лидеры профессионалам, обладающим необходимыми знаниями и умениями.

Уже точно известно, что осенью начнется второй сезон.

- Я уверен, что на следующий год многие из тех, кто почему-то не рискнул, не поднялся с дивана, не собрался с силами, не преодолел первый этап отбора, не подготовился, примут участие в конкурсе, - добавил Кириенко.

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Сергей Кириенко объявил о новом сезоне конкурса "Лидеры России". Фото: пресс-служба конкурса

«Комсомольская правда» , следила за соперничеством и мы сделаем предложения о работе двум победителям из попавших в итоговую сотню Лидеров России.

БЫВАЕТ ЖЕ!

Для некоторых участников испытаний в конкурсе добавляла сама жизнь. Среди финалистов оказалась даже семейная пара из Челябинска – Артем и Ольга Углевы. Он –создатель компании «Уральская спецсталь», она руководит «Центром Кластерного развития Челябинской области». На время им пришлось стать конкурентами и в этой борьбе победила супруга, которая вошла в сотню победителей, ее супруг – финалист «Лидеров России».

Юлия Головина из Пятигорска всего за месяц до начала конкурса стала мамой.

- Неделя разлуки с малышом это очень непросто, - призналась она. – Но я ни о чем не жалею. Это удивительная возможность для талантливых и успешных ребят из регионов заявить о себе, пробиться на значимые места в государстве или крупных корпорациях.

А директор по организационному развитию из Алушты Александра Савельева родила ребенка уже будучи участницей конкурса и стала одной из его героинь. Полуфинал она прошла за три недели до родов, а на финал в Сочи приехала со всей семьей и в перерывах между мастер-классами и заданиями ей приносили новорожденного Владимира на кормление.

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