Аллигаторы в Америке замёрзли не в последний раз

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Климатические аномалии нынешней зимы, возможно, возвещают приход нового ледникового периода

Похоже, Владимир Путин и русские отступились от Америки и Канады. Морозы там упали. Вода, проливавшаяся с потолков, оттаяла и продолжила свой путь вниз, прерванный было превращением в ледяную колонну от потолка до пола. Оттаяли и аллигаторы из парка Shallotte River Swamp в штате Северная Каролина, которые проиллюстрировали, почему они выжили, когда погибли все динозавры: в лёд-то они вмёрзли, но пасти успели высунуть наружу. Потому впали в спячку, но дышать не перестали. И теперь они оттаяли и ведут себя живее всех живых. Только, как сообщается, кушать пока что не хотят.

Видимо, стресс пробил даже и этих холоднокровных…

Стресс пробил и многих людей

Читайте также 15:00 - 09 Января Гидрометцентр: Снегопад в Сахаре является признаком глобального потепления По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, о том же говорят наводнения в Европе и аномальные для зимы температуры.

Действительно, стресс посетил многих. И не только из-за аномальных морозов, посетивших местности, не знавшие холода всё равно что никогда. И не только из-за лютых штормов, вгрызавшихся в восточное побережье североамериканского материка. Ледяных, лютых штормов.

Но, прежде всего, из-за того, что подобного рода неожиданности проявляются здесь уже не первый раз. И не второй. Более того, учёные-климатологи пришли к однозначному мнению, что глобальное потепление носит несколько неравномерный характер. А именно: если у берегов России Арктика становится всё теплее, и льды становятся здесь всё более покладистым визитёром, то на стороне Северной Америки льды, напротив, лютеют, и потепление, мягко говоря, ленится.

Это в свою очередь делает всё более светлыми экономические перспективы Северного морского пути, а вот надежды американцев на открытие канадского аналога – Северо-Западный проход – крайне тусклыми.

Понятное дело, для американских крепких затылком умов виноват во всём Путин и его климатическое оружие. Хорошо ещё, что русский президент дозволяет всходить Солнцу.

А на деле?

Фото: www.globallookpress.com

А на деле может начинаться ледниковый период

Как это ни парадоксально при не только объявленном, но и реально проявляющем себя глобальном потеплении, вариант начала нового ледниковья не исключён. И возможно, аномалии климата в Северном Америке стали только первыми его звоночками.

Дело может быть вот в чём.

Не секрет, что Европа всей своей цивилизацией обязана в немалой степени чрезвычайно комфортными климатическими условиями. Когда в Норвегии пшеница даёт урожайность в 55 центнеров с гектара, иначе это назвать просто невозможно. Мягкая недолгая зима, мягкое долгое лето – чем не жизнь?

Но так же не секрет, что такое было не всегда. Скажем, на демографических графиках, сделанных учёными по следам археологических и генетических исследований, видно, что человеческая популяция в Европе вовсе не с приветственными транспарантами встречала наступление новых и новых ледников. Например, по время пика оледенения Вюрм III (у нас оно называется Валдайским) масса народу просто банально вымерла. То же произошло во время самого последнего оледенения – так называемого "Молодого Дриаса".

И что интересно, выглядело всё в сравнении с Северной Америкой примерно так же, как и сегодня. Если в Европе ледниковая шапка доходила до устья Рейна, а в России – до Валдая, то в Северной Америке она опускалась до верхней трети нынешней территории США. Штат Висконсин – по его имени назван один из таких периодов. Как раз аналог нашему Валдайскому. То есть получается, что и в те времена Северная Америка замерзала сильнее Евразии.

Почему?

Нет, всё же Russians did it

Атлантика. Фото: www.globallookpress.com

Атлантика. Фото: www.globallookpress.com

Да, виноваты всё же русские.

Вернее, русские сибирские реки.

Вот какую любопытную модель причин оледенений построили учёные из Института биофизики клетки РАН Алексей и Валерий Карнауховы. Применив математическо-статистические методы анализа протекания оледенений и межледниковых эпох, они разработали так называемую триггерную модель периодических оледенений в Северном полушарии.

Она основана на том, что солёность Северного Ледовитого океана – величина не постоянная. И зависит она прежде всего от сброса пресной воды могучими стоками сибирских рек - Оби, Енисея и Лены.

Эта модель, как поясняют авторы работы, "была сопоставлена со сведениями по геологии четвертичных отложений, фактом существования тюленей в Каспийском море и археологией палеолита и мезолита и показала достаточную непротиворечивость по отношению к известным данным". В копилку данных учёные занесли также результаты бурения ледникового покрова Гренландии в рамках Европейского GRIP и американского GISP-2 проектов. А данные с ледяных кернов позволяют с точностью буквально до года воспроизвести температуру на планете в те дальние эпохи.

И что же получилось в результате сопоставления и математического анализа этих данных? А вот что.

Океанское течение Гольфстрим, от которого безусловно зависит климат всей Северной Атлантики, на деле представляет собою этакую трёхмерную восьмёрку. Добираясь до Северного Ледовитого океана, Гольфстрим охлаждается, закономерно опускается вниз, разворачивается (ах, какие страшные многокилометрового радиуса водовороты, случающиеся подчас на Северном полюсе, описывают полярники!). А затем отправляется обратно вдоль берегов полуострова Лабрадор, поворачивая постепенно к Африке. Но течёт при этом ниже самого себя же, тёплого, устремляющегося согреть Исландию и обеспечить Северному флоту России незамерзающий выход в океан.

Обратное течение так и называется Лабрадорским. Но главное не то, что оно естественным образом холодное, а то, что оно плотнее вод Гольфстрима. А значит, подныривает под него.

А что будет, если его плотность сравняется с Гольфстримовой? Правильно: оно перекроет последнему ход в Северную Атлантику. После чего – здравствуй, ледяная шапка на севере Европы и половине Северной Америки!

Следовательно, ключевой вопрос, от чего зависит плотность воды Лабрадорского течения. А она зависит от температуры и солёности. С температурой всё ясно, а вот солёность Лабрадорского течения зависит напрямую от солёности Северного Ледовитого океана. Естественно, не правда ли? Но!

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Но эту солёность усиленно разбавляют Обь, Енисей и Лена. А также – по мелочи – Колыма, Индигирка, Печора и так далее. Действительно по мелочи: сброс воды, например, Колымы составляет 3800 м³/с, а Оби - 12 492 м³/с, Лены - 16 350 м³/с, Енисея - 19 800 м³/с. Но кто видел Колыму, маленькой речушкой её никак не назовёт. Шириной с Волгу у Нижнего Новгорода…

Что происходит дальше? А дальше и наступает ледниковый период. Причём, наступает с подмораживания Америки – ведь именно Лабрадорское течение становится ещё холоднее. А вот в Евразии начинается другое явление. Из-за того, что лёд занимает места стока сибирских рек, там намораживаются натуральные ледяные дамбы. Начинается наводнение. Западная Сибирь (нынешние болота там оттуда, да), степи от Алтая до Карпат, Каспийское море, соединяющееся с Чёрным, выход из Каспия в Балтику без всяких каналов… Каспий в конце Валдайского оледенения стоял на уровне 80 м выше нынешнего. Кстати, Каспий сегодня прибавляет. И озеро Балатон в Венгрии, между прочим, считается остатком того ледникового моря на половину Евразии…

Кстати, многие ли заметили новость на днях о том, что в середине зимы подтопило город Енисейск?

А многие ли знают, что на данный момент плотность вод Лабрадорского течения лишь на 3,6% превышает плотность вод Гольфстрима (S=25,7 против S=24,8)?

Покровский Александр