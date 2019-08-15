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All Inclusive в Турции отменяется?: "Ремесленники плачут кровавыми слезами"

15 августа 2019, 15:54  •  151 • В мире
В АТОР сообщили о том, что турецкие торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты All Inclusive ("Все включено"). "Ремесленники плачут кровавыми слезами", - цитируют в ассоциации президента местной Палаты торговцев и ремесленников Нури Демира.
Лишится ли Турция одного из своих самых интересных предложений - системы All Inclusive ("Все включено")? Вполне вероятно, что стандарты ее будут пересмотрены.
Как уточнили в Ассоциации туроператоров (АТОР), с соответствующей просьбой к властям страны обратились турецкие торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи. Фактически речь идет о центрах курорта.
В АТОР утонили данные турецкого статистического института (TSI) о расходах иностранных туристов в первом полугодии 2019 года. Выяснилось, что гости стали меньше покупать дорогостоящие украшения и ковры - товары, которыми всегда славилась Турция. Всего $52 млн. Хотя в 2002 году на них тратилось в разы больше - $1,127 млрд.
В том, что происходит, местные бизнесмены винят как раз систему "Все включено".
"Как считают в Торгово-промышленной палате Манавгата (Сиде), система "Все включено" вредит туризму и бизнесу Турции, - поясняет АТОР. - Турист сидит в отеле, не путешествует по стране, не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами отеля".
"Ремесленники плачут кровавыми слезами", - объясняет президент местной Палаты торговцев и ремесленников Нури Демир. Он указывает на то, что клиентов становится меньше, при этом за аренду приходится платить немало. Плюс налоги.
Отмечается, что в той же Аланье местные вообще требуют кардинальных мер - запретить отелям в центре города работать по системе All Inclusive.

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