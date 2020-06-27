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Алкоголиков за рулём и ДТП станет меньше? Адвокат оценил новые правила для водителей

27 июня 2020, 13:00  •  64 • Политика
С 1 июля в России начинает действовать ряд новых правил для водителей. Благодаря этим нововведениям алкоголиков за рулём и ДТП на дорогах России станет значительно меньше, считает адвокат Янис Юкша.
Сразу несколько важных изменений приготовили для российских водителей с 1 июля 2020 года. Нововведения прокомментировал эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам и адвокат Янис Юкша.
Речь идёт о запрете на ввоз праворульных автомобилей категорий М2 и М3 - пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной спецтехники. Также с 1 июля меняются правила медицинского освидетельствования для получения или продления водительского удостоверения.
По мнению Яниса Юкши, запрет на праворульную технику сократит количество аварий на дорогах России. Он отмечает: у грузового транспорта с правым рулём гораздо больше слепых зон, что делает его угрозой для остальных водителей.
Также эксперт поддерживает и изменения в правилах медицинского освидетельствования. По словам Яниса Юкши, данный вопрос назревал уже давно. И теперь, благодаря введённым изменениям, алкоголиков и пьяниц на дорогах станет значительно меньше.
Мы знаем, что благодаря технологиям наркотические вещества в крови можно найти на протяжении 24 дней. Всё это обусловлено созданием большей безопасности на наших дорогах, - сказал эксперт в интервью Nation News.

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