"Ты что, борзой?" Так милиционер мог обратиться к человеку, который отказывался работать. Аббревиатура БОРЗ означала "без определенного рода занятий". Особо "борзых" привлекали по статье. 4 мая 1961 года в СССР приняли указ об усилении борьбы с тунеядством.

Алкоголик-дебошир, проститутка и поэт: тунеядство по-советски 03:00

Тунеядцами называли тех, кто "систематически уклонялся от общественно-полезного труда и вел паразитический образ жизни". Коротко: "социальные паразиты". 4 месяца без трудовой книжки – принудительные работы в "местах поселения". До пяти лет.

В коммунизм – без паразитов!

О тунеядцах в СССР заговорили в конце 20-х годов: закрылась последняя биржа труда – с безработицей было официально покончено. "Кто не работает – тот не ест". По-другому социализм не построить. Потом в Конституции появилась поправка, и труд стал не только правом, но и обязанностью. Потом – статья 209 УК СССР "О тунеядстве". Но "борзые" все не исчезали с лица советской земли. Наконец, к власти пришел Никита Хрущев. Он объявил, что СССР строит уже не социализм, а коммунизм, и что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Тогда и решили особым указом ужесточить расправы над тунеядцами. А заодно расширить круг тех, кому можно навесить это ярмо. "Паразитов" стало в разы больше.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов

Липовые дворники и псевдо-сторожа

На практике милиция часто применяла указ о тунеядстве против людей, которые раздражали чем-то иным, но их было сложно упечь по какой-то другой статье. Об этом рассказал историк Алексей Кузнецов:

"Статью 209 применяли в отношении женщин, занимавшихся проституцией. Считалось, что в обществе развитого социализма проституции быть не могло, а потому и статьи УК об этом не было. Но само явление было, и даже очень распространенное. Могли привлечь человека, который шумно себя вел – например, пьянствовал, но не настолько активно, чтобы его можно было отправить в лечебно-трудовой профилакторий. А так, по заявлению соседей, его высылали куда подальше. Кроме того, статья применялась КГБ для сведения околополитических счетов. Самый знаменитый – случай Иосифа Бродского. Его осудили за тунеядство, потому что большего, как ни хотели, не могли предъявить. Творчество поэта не тянуло на антисоветчину, но было в нем что-то подозрительно несоветское. Этого оказалось достаточно".

© Киностудия "Мосфильм" Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Нобелиат по литературе Бродский не был единственным "интеллигентным тунеядцем". По этой статье загремели публицист Андрей Амальрик, актер Николай Годовиков (Петруха из "Белого солнца пустыни"), учитель иврита Иосиф Бегун. В итоге статья работала против себя. Она не столько перевоспитывала граждан, сколько создавала диссидентов из тех, кто, возможно, и не планировал такой карьеры. А кроме того, породила массовые нарушения Трудового кодекса. Люди обзаводились липовыми записями в трудовых книжках: "неквалифицированный рабочий". Никогда, как в 70-е годы, в СССР не было такого гигантского количества дворников и сторожей с высшим гуманитарным образованием.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik