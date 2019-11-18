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Алкоголь только до 22:00: В России требуют ужесточить правила продажи спиртного

18 ноября 2019, 13:39  •  12 • Политика
ОНФ предложил правительству ужесточить федеральные правила продажи спиртного в магазинах, на час сократив время реализации алкогольной продукции. Общественники предлагают разрешить продажу только до 22:00, а не до 23:00, как сейчас.
Цель этого предложения - снизить количество преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, и "пьяных" ДТП. Общественники полагают, что именно такие позитивные изменения стоит ожидать от ужесточения федеральных правил продажи алкоголя в магазинах.
В частности, Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил правительству сократить на час время продажи спиртного в магазинах. Сейчас время реализации алкоголя с 8:00 до 23:00, общественники считают, что нужно разрешать продавать алкоголь только до 22:00.
К слову, у регионов есть возможность по своей инициативе устанавливать более жёсткие рамки продажи спиртного, но в рамках закона. Там могут даже вообще запретить продавать алкоголь в определённые дни.
Информацию об инициативе "Известиям" подтвердили в ОНФ. В Госдуме же отметили, что предложение общественников уже обсуждается. В минздраве также подтвердили, что получили предложение от ОНФ и оценили эффективность применения ограничительных мер.
А вот в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) опасаются, что новое ужесточение может привести к росту покупки контрафакта. Здесь отметили, что ретейлеров и так уже сильно ограничили в продаже алкоголя. И речь идёт как о времени реализации продукции, так и о возрастном ограничении, местах продажи.

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