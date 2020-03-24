Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
Главная / В России

«Алкоголь — не лучшее решение»: психолог — об особенностях самоизоляции из-за коронавируса и её возможных последствиях

24 марта 2020, 15:30  •  56 • В России
Всё больше россиян оказываются в добровольной или вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Московские власти обязали людей старше 65 лет оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Аналогичные меры действуют в отношении граждан, вернувшихся на родину из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Многие компании переводят своих сотрудников на удалённый режим работы, чтобы не допускать распространения вируса. RT поговорил с руководителем отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергеем Ениколоповым, чтобы выяснить, как самоизоляция влияет на психическое и эмоциональное состояние человека.
 
© Wikimedia commons / РИА Новости
 

— Из-за эпидемии коронавируса всё больше людей оказываются в вынужденной или добровольной самоизоляции. Как, с точки зрения психологии, она влияет на состояние человека? Могут ли быть негативные последствия, и кто находится в группе риска?

— Большинству людей всё-таки есть чем заняться дома, для них самоизоляция станет возможностью выполнить дела, которые они долго откладывали просто потому, что времени не было. Ещё часть людей найдёт себе занятие в развлечениях, например, в просмотре телевизора.

Самая сложная группа — люди, которые не знают, чем заполнить внезапно появившееся свободное время.

Эти люди могут заняться поиском информации о различных «народных» способах не заболеть коронавирусом — и начитаться, например, что в качестве средства профилактики можно использовать различные спиртные напитки: настойки на чесноке, перце. Я такие советы уже видел в интернете, и для людей, решивших им последовать, есть опасность попросту напиться. К сожалению, это может случиться даже не с людьми, склонными к алкоголизму, а вообще с каждым. Всем следует помнить, что алкоголь — не лучшее решение и не лучший способ провести свободное время.

— Просидев несколько дней дома «в четырёх стенах», многие начинают жаловаться на скуку из-за отсутствия возможности куда-то выбраться, встретиться с друзьями. Чем это чревато и как с этим бороться?

— Это опасный момент, и здесь нужно перебороть свои желания и помнить о социальной ответственности. Но социальная ответственность может быть ложно понятой. Например, человек решает, что его «социальный долг» заключается в том, чтобы продолжать ходить на работу и взаимодействовать с другими людьми, при этом игнорируя возможные последствия.

Уже есть печальный пример в Ставрополе, где врач-инфекционист прилетела из-за границы, скрыла эту информацию и вместо соблюдения карантина пошла «выполнять свой рабочий долг», твёрдо уверенная, что её социальная ответственность — встретиться со своими сотрудниками, раздать указания, принять участие в конференциях и так далее.

Нужно помнить, что главная социальная ответственность, которая на нас сейчас лежит — не заражать других людей, не допускать распространения вируса. И пока это важнее какой-то рабочей миссии.

— Информационный фон сейчас довольно негативный: эпидемия коронавируса, финансовый кризис, обвал цен на нефть. Как людям, оказавшимся один на один со всеми этими новостями, бороться с растущей тревожностью?

— Здесь очень важно воспользоваться советом булгаковского профессора Преображенского. Он рекомендовал не читать советских газет, а нам стоит отказаться от чтения соцсетей. Надо фильтровать информационный поток. Большинство из нас не являются ни трейдерами, ни банкирами — так пускай у них голова болит, что там творится на рынках. Обыватель — в хорошем смысле этого слова — должен жить своей нормальной жизнью.

Надо игнорировать панические сообщения в социальных сетях, помня, что их пишут такие же напуганные люди. Им кажется, что, публикуя всё подряд, они участвуют таким образом в социальной жизни и кому-то помогают. Но, за единичными исключениями, люди пишут подобные тексты, исходя из своего собственного страха и пытаясь от него таким образом избавиться.

Нужно усилием воли отказаться от постоянного просмотра новостной ленты. Лучше поднять телефонную трубку и позвонить своим близким. Услышать человеческий голос и просто с кем-то поговорить — всё-таки более предпочтительный способ поддерживать социальные связи, чем общение посредством текстовых сообщений в соцсетях.

— Из-за эпидемии коронавируса многие компании переводят своих сотрудников на удалённую работу. Некоторым сложно организовать себя и избежать спада продуктивности. Есть ли какие-то способы не выпадать из строя, выполняя работу из дома?

— При переходе на удалённую работу продуктивность, скорее всего, упадёт — люди параллельно выполняют какие-то домашние обязанности, вокруг них крутятся дети, в конце концов. Но это, скорее, вопрос из области волевых усилий.

Работодатели тоже должны понимать, что работа в «удалённом доступе» связана с некоторыми сложностями. Они, скорее всего, и сами ожидают, что количество выполненной работы может оказаться меньше, чем когда сотрудники находятся в офисе. Это риск, на который они идут осознанно.

Каких-то универсальных советов для сохранения продуктивности у меня нет, но сам сотрудник должен понимать, что работодатель может сделать о нём определённые выводы. Это своего рода проверка, насколько ответственно он относится к своим должностным обязанностям.

— Сейчас в карантин уходят целыми семьями — люди оказываются наедине друг с другом 24/7 без возможности остаться в одиночестве или сменить обстановку. Могут ли на этом фоне возникать проблемы, возможен ли всплеск домашнего насилия?

— Гипотетически — хотя этого пока никто не проверял — может оказаться, что из своего невольного «заточения» некоторые пары выйдут на грани развода. Насчёт увеличения количества случаев домашнего насилия что-то утверждать сложно, хотя и исключать такого тоже нельзя.

Однако другие пары, напротив, используют это время, чтобы улучшить свои отношения. Наконец оказавшись наедине, люди могут стать ещё ближе, внимательнее друг к другу — вполне возможно, что мы ещё увидим всплеск деторождения на фоне нынешнего карантина. В принципе, это очень даже хорошо, ведь проявление чувств в такое время — это тоже взаимная поддержка, которая многим сейчас нужна.

— Сказалась ли ситуация с коронавирусом и соблюдение режима самоизоляции на загруженности линий психологической помощи?

— Да, те, кто работает в этой сфере, уже отмечали, что звонить по «телефонам доверия» стали чаще. Есть те, кто звонят просто потому, что одиноки — им больше не с кем поговорить. Кто-то обращается за советами, спрашивают, как снять тревогу. То есть отмечается рост обращений, но в общем-то сотрудники горячих линий психологической помощи к этому готовы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
23 марта 2020, 16:30
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19
23 марта 2020, 15:00
Украинцев старше 65 лет посчитали трупами, а заболеть могут более 9 миллионов
24 марта 2020, 00:30
Нехватка коек и лампочек: ФСИН проверяет сообщения о массовых нарушениях прав заключённых в подмосковном изоляторе
23 марта 2020, 14:00
Абхазия выбрала нового президента, дезинфицируя руки... чачей
23 марта 2020, 19:00
Шойгу слетал в гости к Асаду
23 марта 2020, 15:00
Россия будет производить 5 миллионов медицинских масок в день
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2020, 09:35
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
18 марта 2020, 15:35
Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России
19 марта 2020, 04:35
"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
22 марта 2020, 07:35
Операция «Вирус»
21 марта 2020, 15:35
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.