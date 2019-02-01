ALIS для F-35 – провал Пентагона: "Через несколько лет" - выдает результат система на запрос поиска комплектующих или баз ВВС США

Автономная логистическая информационная система ALIS была также разработана для технического обслуживания полётов, но полностью провалилась в работе. На запрос обработки карты с наиближайшими станциями техобслуживания с комплектующими F-35 ALIS зависала и выдавала результат, что детали поступят "через несколько лет".



Самая большая проблема связана с логистической системой, которая изначально должна была обеспечить организацию совместных миссий F-35 с другими средствами авиации.

Эта система ALIS подразумевала собой техническую поддержку в обслуживании полётов. Глава департамента Пентагона по испытанию вооружений сделал доклад, в котором указывается на ряд нерешённых проблем с истребителем пятого поколения F-35.Самая большая проблема связана с логистической системой, которая изначально должна была обеспечить организацию совместных миссий F-35 с другими средствами авиации.Эта система ALIS подразумевала собой техническую поддержку в обслуживании полётов.

"Но пока эта система не работает должным образом", — сказано в итогах доклада.

ALIS уже на старте своей работы не воспринимает самолёты на земле, как способные поддержать F-35 при выполнении военной операции. По задумке разработчиков система должна собирать информацию о ближайших самолётах ВВС США и связываться для осуществления поддержки.

По факту, все самолеты на земле ALIS определяет как гражданские, даже если под ней находится эскадрилья бомбардировщиков.

Также система не смогла добиться автоматического управления многими функциями — и пилоты их "по старинке" осуществляют их вручную.

В докладе также значится — "плохой пользовательский опыт" эксплуатации ALIS.

Система не обнаруживает вылеты боевых самолётов, а при действии на море не помогает, а задерживает вылет F-35 с авианосца.

Также были замечены инциденты, когда ALIS зависала, как старенький компьютер. Особенно забавно работала функция, созданная для поиска наиближайших станций техобслуживания с комплектующими F-35. Система анализировал карту с точками тех. обслуживания и выдавала результат, что детали придут "через несколько лет".

В итоге приходилось пользоваться старым добрым телефоном для звонка поставщику, и выяснять, когда и где их можно забрать.