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ALIS для F-35 – провал Пентагона: "Через несколько лет" - выдает результат система на запрос поиска комплектующих или баз ВВС США
01 февраля 2019, 11:39 • 119 • В мире
Автономная логистическая информационная система ALIS была также разработана для технического обслуживания полётов, но полностью провалилась в работе. На запрос обработки карты с наиближайшими станциями техобслуживания с комплектующими F-35 ALIS зависала и выдавала результат, что детали поступят "через несколько лет".
Глава департамента Пентагона по испытанию вооружений сделал доклад, в котором указывается на ряд нерешённых проблем с истребителем пятого поколения F-35.
Самая большая проблема связана с логистической системой, которая изначально должна была обеспечить организацию совместных миссий F-35 с другими средствами авиации.
Эта система ALIS подразумевала собой техническую поддержку в обслуживании полётов.
"Но пока эта система не работает должным образом", — сказано в итогах доклада.
ALIS уже на старте своей работы не воспринимает самолёты на земле, как способные поддержать F-35 при выполнении военной операции. По задумке разработчиков система должна собирать информацию о ближайших самолётах ВВС США и связываться для осуществления поддержки.
По факту, все самолеты на земле ALIS определяет как гражданские, даже если под ней находится эскадрилья бомбардировщиков.
Также система не смогла добиться автоматического управления многими функциями — и пилоты их "по старинке" осуществляют их вручную.
В докладе также значится — "плохой пользовательский опыт" эксплуатации ALIS.
Система не обнаруживает вылеты боевых самолётов, а при действии на море не помогает, а задерживает вылет F-35 с авианосца.
Также были замечены инциденты, когда ALIS зависала, как старенький компьютер. Особенно забавно работала функция, созданная для поиска наиближайших станций техобслуживания с комплектующими F-35. Система анализировал карту с точками тех. обслуживания и выдавала результат, что детали придут "через несколько лет".
В итоге приходилось пользоваться старым добрым телефоном для звонка поставщику, и выяснять, когда и где их можно забрать.
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