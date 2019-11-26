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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

26 ноября 2019, 03:39  •  61 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Калининградскую область «своей», имея в виду ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил в понедельник, 25 ноября, губернатор области Антон Алиханов.
«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — приводит его слова РБК.
По словам Алиханова, за последние несколько лет товарооборот между Калининградом и Белоруссией увеличился в два раза, страны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную и сельскохозяйственную промышленность. Он заявил, что на данный момент ведутся переговоры о закупке электробусов у белорусской стороны.
В свою очередь губернатор назвал Белоруссию «нашей», подчеркивая, что белорусы являются «братским народом» и многие их них живут в Калининградской области.
Ранее, в понедельник, Лукашенко на встрече с губернатором Алихановым поделился, что часто использует выражение «наша Калининградская область».
19 ноября стало известно, что специалисты России и Белоруссии подготовят новые версии «дорожных карт» по интеграции по принципу «две страны — один рынок».

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