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Aliexpress заработал 30 миллиардов в день. Почему мы так не можем?

13 ноября 2018, 16:24  •  123 • В мире
Чтобы развивать торговлю — хоть в Сети, хоть в традиционных магазинах, — для начала нужно иметь товар. Пока эту мысль понимают немногие
Автор:
Фоменко Виктория
Китайская интернет-площадка Alibaba установила очередной рекорд. 11 ноября, в день традиционной распродажи («День холостяка» в Китае), интернет-гигант всего за сутки продал товаров на 30,8 миллиардов долларов. Если бы ресурс мог работать такими темпами постоянно, то объем российского ВВП за 2017 год был бы достигнут всего за 52 дня. Впечатляюще, согласитесь.
Впрочем, реальная динамика Alibaba поражает сильнее любых гипербол. Например, рекорд прошлого года уже перекрыт на 28%, при этом в 2017-м в тот же «день 11.11» площадка наторговала на 25,3 млрд, и этот показатель считался историческим рекордом, перекрывая в свою очередь успех 2016-го на 39%. Иными словами, за два года объем продаж увеличился на 76%. Поистине китайские темпы роста!
Разумеется, такой успех не может не привлекать внимания и, чего уж греха таить, возбуждает зависть, желание повторить китайское чудо, пусть даже и в уменьшенном объеме. Что ж, давайте посмотрим, насколько это реально для России.
Отечественный вклад
Возможностями заграничного интернет-шопинга граждане нашей страны пользуются весьма активно. За первые шесть месяцев этого года наши соотечественники потратили в зарубежных магазинах 5,19 млрд долларов. По прикидкам специалистов, до конца года эта цифра вырастет до 11-12 млрд, превысив показатель прошлого года (8,9 млрд) примерно на 20-30%.
Фото: www.globallookpress.com
По статистике, из каждой сотни посылок с товарами 90 заказываются в Китае, четыре — в странах ЕС и две — в США. Оставшаяся четверка приходится на разные экзотические страны, не относящиеся к этим трем регионам. Чаще всего за пределами страны наши граждане покупают электронику, одежду и обувь. При этом большинство покупок стоят менее 22 евро, а средний чек и вовсе составляет 12 долларов. Иными словами, наши соотечественники заходят на AliExpress за недорогими вещами для себя, членов семьи и друзей с намерением порадовать близких всякими безделушками.

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