Алиева потряс "подарок" ушедших армян: "Нет ни одного целого здания"

Баку намерен потребовать от армян компенсацию за разрушения, которые оставило население, покидая районы, передаваемые под контроль Азербайджана. Как заявил президент Ильхам Алиев, в Джебраиле, куда он прибыл с инспекцией, нет ни одного целого здания.

"Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - всё разрушено", - заявил он.

Политик заявил о готовности пригласить международных экспертов, которые оценят нанесённый ущерб.

По словам Алиева, Ереван "ответит в том числе за сожжённые на днях в Кельбаджаре дома, школы и срубленные леса".

Ранее сообщалось, что жители Нагорного Карабаха, покидающие свои дома, сжигали их, чтобы их имущество не досталось азербайджанцам.

Отметим, что по соглашению, заключённому Ереваном, Баку и Москвой, передача Кельбаджарского района должна полностью завершиться к 25 ноября. Кроме того, к 20 ноября под контроль Азербайджана перейдёт Агдамский район, а к 1 декабря - Лачинский район.