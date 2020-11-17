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Алиева потряс "подарок" ушедших армян: "Нет ни одного целого здания"
17 ноября 2020, 21:20 • 127 • В мире
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намерен потребовать компенсацию за ущерб имуществу в переданных по соглашению районах Нагорного Карабаха. В частности, его поразило, что в Джебраиле не оказалось ни одного уцелевшего здания. "Нет ни одного целого здания, ни одного!" - заявил он.
Баку намерен потребовать от армян компенсацию за разрушения, которые оставило население, покидая районы, передаваемые под контроль Азербайджана. Как заявил президент Ильхам Алиев, в Джебраиле, куда он прибыл с инспекцией, нет ни одного целого здания.
"Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - всё разрушено", - заявил он.
Политик заявил о готовности пригласить международных экспертов, которые оценят нанесённый ущерб.
По словам Алиева, Ереван "ответит в том числе за сожжённые на днях в Кельбаджаре дома, школы и срубленные леса".
Ранее сообщалось, что жители Нагорного Карабаха, покидающие свои дома, сжигали их, чтобы их имущество не досталось азербайджанцам.
Отметим, что по соглашению, заключённому Ереваном, Баку и Москвой, передача Кельбаджарского района должна полностью завершиться к 25 ноября. Кроме того, к 20 ноября под контроль Азербайджана перейдёт Агдамский район, а к 1 декабря - Лачинский район.
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