Алиев заявил о поставках оружия Армении через военную базу России

Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Баку обвинили международных посредников в нарушении нейтралитета

Позиция членов сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе не является объективной и беспристрастной. Они помогают Еревану и при этом беспочвенно нападают на Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан самостоятельно противостоит Армении. Все сообщения о турецких солдатах и самолетах, воюющих на его стороне, – это ложь. В то же время Еревану союзники помогают морально и материально, в том числе Москва.

"На российской базе в Гюмри находится пятитысячный воинский контингент, и, по имеющимся у нас данным, время от времени оттуда идет снабжение вооруженных сил Армении",

– рассказал Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

Ранее глава Азербайджана заявил, что международные посредники вместо урегулирования конфликта занимаются спасением Армении. При этом эксперты отмечают, что конфликт в Нагорном Карабахе обострил внутриполитические противоречия в Армении.