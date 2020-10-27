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Алиев заявил о поставках оружия Армении через военную базу России
27 октября 2020, 12:45 • 52 • Политика
В Баку обвинили международных посредников в нарушении нейтралитета
Позиция членов сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе не является объективной и беспристрастной. Они помогают Еревану и при этом беспочвенно нападают на Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, Азербайджан самостоятельно противостоит Армении. Все сообщения о турецких солдатах и самолетах, воюющих на его стороне, – это ложь. В то же время Еревану союзники помогают морально и материально, в том числе Москва.
"На российской базе в Гюмри находится пятитысячный воинский контингент, и, по имеющимся у нас данным, время от времени оттуда идет снабжение вооруженных сил Армении",
– рассказал Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.
Ранее глава Азербайджана заявил, что международные посредники вместо урегулирования конфликта занимаются спасением Армении. При этом эксперты отмечают, что конфликт в Нагорном Карабахе обострил внутриполитические противоречия в Армении.
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