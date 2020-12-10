Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Политика

Алиев замахнулся на земли Армении

10 декабря 2020, 16:35  •  141 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Азербайджанский лидер намекнул соседям, что они не смогут конкурировать с ними в военной силе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о торжестве исторической справедливости в связи с освобождением части Нагорного Карабаха от "оккупации" и дал понять, что некоторые азербайджанские территории все еще захвачены Арменией. Свою пламенную речь он произнес на сегодняшнем военном параде в присутствии единственного иностранного гостя – главы Турции Реджепа Эрдогана.
По словам Алиева, еще в 80-е годы прошлого века сотни тысяч азербайджанцев "были изгнаны с родных земель".
"Зангезур (Сюникская область Армении), Гёйча (Севан), Иреван (армянская столица Ереван) – это все исторические азербайджанские земли", – цитирует "Интерфакс" политика.
Алиев назвал "оккупацией" события 90-х XX века и существование НКР. Отбитые нынешней осенью у армян территории Карабаха президент оценил как "восстановление территориальной целостности" Азербайджана.
Глава государства подчеркнул, что сделать это удалось благодаря накопленным за последние годы политической, экономической и военной силам Республики, в чем Ереван не может конкурировать с Баку. Алиев напомнил, что неоднократно предупреждал: если Армения "не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем".
Не менее провокационно отметился и Эрдоган. По данным издания "Красная весна", турецкий лидер, выступая с поздравительным словом, якобы произнес фразу "Да святится сегодня душа Энвер-паши".
Данный гражданин является одним из главарей младотурецкого режима в Османской империи в 1913-1918 годах. Его считают чуть ли не главным идеологом геноцида армян, греков и ассирийцев. Убит в бою с красноармейским отрядом по командованием Акопа Мелкумянца (Яков Мелькумов) в 1922-ом на территории нынешнего Таджикистана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 02:50
В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19
10 декабря 2020, 09:15
Профессор пошёл против Роспотребнадзора, указав на ошибки с COVID: "Паника намеренно организована"
10 декабря 2020, 12:55
США угрожают России применением "закона Цезаря"
10 декабря 2020, 11:05
Зеленский выдвинул новые обвинения против России из-за Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.