Алиев указал Парижу и Вашингтону их место в ситуации вокруг Карабаха

Ильхам Алиев. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Баку прикрывается поддержкой Анкары и пеняет американцам с французами на их многолетнее бездействие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не приглашал в Баку представителей США и Франции, являющихся участниками Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Посланцам Парижа и Вашингтона он указал, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным заставил капитулировать Ереван.

Такая резкая критика в адрес французов и американцев объясняется тем, что азербайджанский лидер чувствует себя победителем, а за своей спиной поддержку Анкары. К такому выводу пришел гендиректора Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя заявления Алиева, сделанные им на субботней встрече в Баку с сопредседателями группы от США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти, а также послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

"С позиции победителя всегда проще вести любые переговоры. Потому Алиев может себе позволить то, что не может себе позволить тот же (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", – сказал "Взгляду" политолог.

По его мнению, азербайджанский лидер раздражен из-за принятой недавно Сенатом Пятой республики резолюции о признании независимости НКР и тем, что в Штатах до сих пор сильно влияние армянской диаспоры. Поэтому он не считает США и Францию непредвзятыми и объективными участниками переговорного процесса. С точки зрения Баку, группа ОБСЕ не смогла за 30 лет урегулировать карабахский конфликт, отметил эксперт, и лишь Москва прилагала усилия в разрешении этого кризиса.

Кроме того, здесь нужно учитывать турецкий фактор. Политолог подчеркнул, что сейчас у Вашингтона и Парижа слишком натянутые отношения с Анкарой по целому ряду вопросов.



"Похоже, не видя для себя каких-либо угроз, Алиев счел нужным продемонстрировать солидаризацию с (президентом Турции Реджепом) Эрдоганом, который сейчас ведет активное противостояние с Западом", – считает Кортунов.

Напомним, встреча в Баку проходила в момент очередного военного обострения на линии разграничения, а вернее – нарушения перемирия, достигнутого ранее при личном участии Путина. В субботу стало известно, что армияАзербайджана 11 декабря возобновила наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Нарушение режима прекращения огня было пресечено российскими миротворцами.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент является "дополнительной нагрузкой" для наших военнослужащих из миссии. Он назвал ситуацию тревожной, которую удалось "оперативно купировать", передает РИА "Новости".

