Алиев указал место России в карабахском конфликте

Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Баку рассчитывает, что Москва будет придерживаться давних договоренностей

Армения не имела права просить у России военной поддержки в нагорно-карабахском конфликте. Как заявил президент Азербайджана, для этого, во-первых, нет причин, во-вторых, у Москвы есть международные обязательства, противоречащие просьбе Еревана.

"Россия как сопредседатель международной группы ОБСЕ должна держать нейтральную позицию",

– заявил Алиев в понедельник, 2 ноября, на встрече с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым. Азербайджанский лидер напомнил, что мандат ОБСЕ обязывает стран-сопредседателей прилагать усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, не переходя на какую-либо сторону конфликта.

По словам Алиева, армянский премьер Никол Пашинян поступил "недопустимо", взывая к помощи Москвы, поскольку вооруженные действия идут на территории Азербайджана:

"Мы не атакуем территорию Армении",

– цитирует "Интерфакс" Алиева.Он подтвердил готовность остановить боевые действия, как только их прекратит Ереван, обозначив сроки полного вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.

Ранее Алиев назвал письмо Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину признанием поражения Еревана в конфликте с Баку. В МИД РФ тоже отреагировали на обращение армянского премьера.