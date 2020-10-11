|
Алиев сделал важное заявление: К переговорам готов
11 октября 2020, 21:45 • 104 • Политика
Президент Азербайджана сделал важное заявление: Баку готов к переговорам. Алиев хочет немедленно вступить с Ереваном в переговоры относительно Карабаха, при этом, сославшись на итоги московской встречи, он потребовал вывода войск Армении из зоны конфликта.
Баку готов незамедлительно начать переговорный процесс с Ереваном по ситуации в Нагорном Карабахе. Для начала, уверен он, Армения должна вывести свои вооружённые подразделения из зоны конфликта. По его словам, это напрямую следует из документов, подписанных обеими сторонами на переговорах в Москве.
Ранее Алиев также заявил, что Турция должна играть большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как и в целом в Закавказье. В беседе с РБК глава Азербайджана подчеркнул, что считает роль Турции в мировой политике "стабилизирующей".
- добавил Алиев.
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2020, 00:45
|
06 октября 2020, 22:35
|
08 октября 2020, 04:50
|
08 октября 2020, 01:10
|
07 октября 2020, 19:40
|
08 октября 2020, 01:10
|
10 октября 2020, 22:50