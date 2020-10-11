Алиев сделал важное заявление: К переговорам готов

Баку готов незамедлительно начать переговорный процесс с Ереваном по ситуации в Нагорном Карабахе. Для начала, уверен он, Армения должна вывести свои вооружённые подразделения из зоны конфликта. По его словам, это напрямую следует из документов, подписанных обеими сторонами на переговорах в Москве.

Ранее Алиев также заявил, что Турция должна играть большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как и в целом в Закавказье. В беседе с РБК глава Азербайджана подчеркнул, что считает роль Турции в мировой политике "стабилизирующей".

Активная и очень чёткая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации (в Карабахе), по существу, предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт,

- добавил Алиев.