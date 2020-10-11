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Алиев сделал важное заявление: К переговорам готов

11 октября 2020, 21:45  •  104 • Политика
Президент Азербайджана сделал важное заявление: Баку готов к переговорам. Алиев хочет немедленно вступить с Ереваном в переговоры относительно Карабаха, при этом, сославшись на итоги московской встречи, он потребовал вывода войск Армении из зоны конфликта.
Баку готов незамедлительно начать переговорный процесс с Ереваном по ситуации в Нагорном Карабахе. Для начала, уверен он, Армения должна вывести свои вооружённые подразделения из зоны конфликта. По его словам, это напрямую следует из документов, подписанных обеими сторонами на переговорах в Москве.
Ранее Алиев также заявил, что Турция должна играть большую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как и в целом в Закавказье. В беседе с РБК глава Азербайджана подчеркнул, что считает роль Турции в мировой политике "стабилизирующей".
Активная и очень чёткая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации (в Карабахе), по существу, предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт,
- добавил Алиев.

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