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Алиев прошелся ногами по армянскому символу
25 декабря 2020, 14:05 • 147 • Политика
В адрес Еревана посыпались новые угрозы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поверг в страх армян, растоптав дорожный указатель в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Oxu.az, публикуя видеокадры с места событий.
Территории Карабаха, перешедшие недавно под контроль Баку, Алиев с женой посетил 23 декабря. В одном из районов он заметил дорожный указатель с надписью на армянском языке. Азербайджанский лидер остановил кортеж, велел военнослужащим повалить "вражеский символ" на землю, а затем демонстративно встал на него ногами.
Свои действия Алиев сопроводил угрозами в адрес армян. Дескать, если они посмеют хоть раз выстрелить в сторону Азербайджана, то будут полностью уничтожены.
"Армянские СМИ распространили эту запись, которую жители Армении сопроводили полными страха комментариями",
– сообщает Oxu.az.
По решению глав РФ, Армении и Азербайджана от 10 ноября, в Нагорном Карабахе прекращены вооруженные действия. Баку получил под свой контроль часть карабахских территорий. В регион введены российские миротворческие войска. В Азербайджане восприняли заключенное соглашение как свою победу.
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