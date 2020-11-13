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Алиев предложил переименовать карабахские сёла и даже придумал им названия

13 ноября 2020, 22:00  •  63 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил переименовать сёла в Нагорном Карабахе, которые теперь являются частью его страны. Он даже придумал им названия.
Речь идёт о двух населённых пунктах. Село Гушчубаба расположено в Ходжалинском районе, село Цакури - в Ходжавендском районе. Оба этих района перешли под контроль Азербайджана.
Инициатива о переименовании исходила лично от Ильхама Алиева. Он считает, что Гушчубаба необходимо именовать Бахарлы, а Цакури - Хюнерли. В пресс-службе парламента Азербайджана пояснили, что идею обсудили и одобрили. Окончательное решение о переименовании сёл будет принято на пленарном заседании.
Новые названия для населённых пунктов - не такие уж новые. Бахарлы и Хюнерли эти населённые пункты назывались раньше.
Переход нескольких районов Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана произошёл после подписания заявления о полном прекращении военных действий в Арцахе. Под документом свои подписи поставили президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В Азербайджане мир в Нагорном Карабахе считают победой, в Армении - позором, проигрышем и унижением. Баку и Ереван спорили за территории с зимы 1988-го. В феврале того года Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992 году вспыхнул вооружённый конфликт, в результате которого Баку перестал контролировать НКР и семь прилегающих к нему районов. 27 сентября 2020 года на этих территориях обострился конфликт, началось вооружённое противостояние.

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