Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Главная / Политика

Алиев попал в ловушку Эрдогана: Сатановский раскрыл единственный сценарий возвращения Карабаха Баку

26 октября 2020, 17:30  •  51 • Политика
Евгений Сатановский раскрыл единственный сценарий возвращения Карабаха Баку. Это возможно лишь в том случае, если турецкая армия полностью заместит азербайджанскую на фронте. Более того, для удержания региона Баку придётся полностью вырезать или изгнать местное население, считает политолог. Таким образом, лидер Азербайджана Ильхам Алиев попал в ловушку своего "старшего брата" - турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что в случае поражения в войне первый рискует лишиться кресла главы государства.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал решительное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее последний подчеркнул, что Баку намерен идти в этом вопросе до самого конца. Эксперт в беседе с корреспондентом, однако, заметил, что азербайджанский лидер оказался в очень сложной для себя ситуации.
Он пояснил, что главе республики, вероятно, придётся сделать очень тяжёлый выбор, поскольку возвращение Карабаха в состав страны возможно лишь при одном, далеко не самом мягком сценарии.
Настоящая победа в войне для Баку - сомнительный исход. Достичь этого получится, если турецкая армия на фронте окончательно заменит азербайджанскую. Тогда - возможно. Но для того чтобы затем удерживать Карабах, придётся попросту вырезать почти всё местное население или изгнать его. Пойдёт ли на такой шаг Алиев? Тут сказать трудно, - заметил политолог.
С другой стороны, поражение в конфликте также чревато для президента Азербайджана большими лишениями. Он может попросту потерять влияние в стране, добавил Сатановский.
Может, Алиев имеет в виду, что Баку готов биться до конца Азербайджана, до последнего азербайджанца? Может, он говорит, что до конца его самого? Потому что если войну он проиграет, его свергнут, снесут на раз, прежде всего пантюркисты, проэрдогановские люди. Это, безусловно, понятно, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
26 октября 2020, 00:05
Союз Киева и Анкары перевернули с ног на голову: Крым перейдёт под суверенитет Турции
26 октября 2020, 10:10
Дайте ещё недельку: План свержения Лукашенко сорвался
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
20 октября 2020, 02:00
"Купите палку Бандеры!": Как на Украине декоммунизировали колбасу
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.