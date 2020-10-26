Алиев попал в ловушку Эрдогана: Сатановский раскрыл единственный сценарий возвращения Карабаха Баку

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал решительное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее последний подчеркнул, что Баку намерен идти в этом вопросе до самого конца. Эксперт в беседе с корреспондентом, однако, заметил, что азербайджанский лидер оказался в очень сложной для себя ситуации.

Он пояснил, что главе республики, вероятно, придётся сделать очень тяжёлый выбор, поскольку возвращение Карабаха в состав страны возможно лишь при одном, далеко не самом мягком сценарии.

Настоящая победа в войне для Баку - сомнительный исход. Достичь этого получится, если турецкая армия на фронте окончательно заменит азербайджанскую. Тогда - возможно. Но для того чтобы затем удерживать Карабах, придётся попросту вырезать почти всё местное население или изгнать его. Пойдёт ли на такой шаг Алиев? Тут сказать трудно, - заметил политолог.

С другой стороны, поражение в конфликте также чревато для президента Азербайджана большими лишениями. Он может попросту потерять влияние в стране, добавил Сатановский.