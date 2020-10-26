|
Алиев попал в ловушку Эрдогана: Сатановский раскрыл единственный сценарий возвращения Карабаха Баку
26 октября 2020, 17:30 • 51 • Политика
Евгений Сатановский раскрыл единственный сценарий возвращения Карабаха Баку. Это возможно лишь в том случае, если турецкая армия полностью заместит азербайджанскую на фронте. Более того, для удержания региона Баку придётся полностью вырезать или изгнать местное население, считает политолог. Таким образом, лидер Азербайджана Ильхам Алиев попал в ловушку своего "старшего брата" - турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, потому что в случае поражения в войне первый рискует лишиться кресла главы государства.
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал решительное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее последний подчеркнул, что Баку намерен идти в этом вопросе до самого конца. Эксперт в беседе с корреспондентом, однако, заметил, что азербайджанский лидер оказался в очень сложной для себя ситуации.
Он пояснил, что главе республики, вероятно, придётся сделать очень тяжёлый выбор, поскольку возвращение Карабаха в состав страны возможно лишь при одном, далеко не самом мягком сценарии.
С другой стороны, поражение в конфликте также чревато для президента Азербайджана большими лишениями. Он может попросту потерять влияние в стране, добавил Сатановский.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2020, 08:50
|
20 октября 2020, 02:00
|
20 октября 2020, 00:10
|
24 октября 2020, 01:20
|
23 октября 2020, 07:55
|
22 октября 2020, 03:30
|
23 октября 2020, 20:45