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Алиев перед турками сообщил о создании транспортного коридора через Армению
02 января 2021, 10:00 • 168 • Политика
Азербайджан начнёт строительство железной дороги, которая будет частью транспортного коридора в Турцию через территорию Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с высокопоставленной турецкой делегацией.
Баку планирует за два года дать старт строительству железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до Зангилана, границы с Арменией. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в четверг проведший встречу с делегацией из Турции.
Он пояснил, что железная дорога будет частью транспортного коридора в Турцию через территорию Армении.
Строительство может занять по времени около двух лет, но, отметил Алиев, уже сейчас можно осуществлять перевозки по железной дороге до Горадиза, а оттуда - фурами.
Таким образом, указал он, будет реализовано открытие Нахичеванского коридора.
Напомним, что создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделённой от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе.
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