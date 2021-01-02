Алиев перед турками сообщил о создании транспортного коридора через Армению

Баку планирует за два года дать старт строительству железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до Зангилана, границы с Арменией. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в четверг проведший встречу с делегацией из Турции.

Он пояснил, что железная дорога будет частью транспортного коридора в Турцию через территорию Армении.

Строительство может занять по времени около двух лет, но, отметил Алиев, уже сейчас можно осуществлять перевозки по железной дороге до Горадиза, а оттуда - фурами.

Таким образом, указал он, будет реализовано открытие Нахичеванского коридора.

Напомним, что создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и отделённой от него армянской территорией Нахичеванской автономии прописано в соглашениях от 9 ноября, прекративших войну в Нагорном Карабахе.