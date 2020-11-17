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Алиев отказал Карабаху в любом статусе

17 ноября 2020, 17:40  •  232 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказал Нагорному Карабаху в каком-либо политическом статусе. Ранее Алиев заявил, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, который Армения нанесла в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха.
"О каком-либо статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи", - буквально заявил президент Азербайджана.
По словам Алиева, Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения за всевозможный ущерб. Так, Баку потребует компенсации за разрушения, якобы устроенные армянским населением, вынужденным покинуть Карабах. Как заявил Алиев, люди, вырубающие деревья и разрушающие дома и школы в Кельбаджарском районе, должны за это ответить, напомнил сайт News.Ru.
"Я неоднократно говорил, что мы не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство. Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не мирным путем, то военным. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и стою за ними", - заявил Алиев, обращаясь к народу в Физулинском районе. Выступление президента транслировал гостелеканал АЗТВ, сообщило "РИА Новости".
Как подчеркнул Алиев, ни о каком статусе Карабаха не может идти и речи. В том смысле, что существует единое азербайджанское государство, многонациональное, многоконфессиональное. В этом государстве представители всех религий живут в условиях мира и взаимопонимания. Так же будет жить и армянский народ, "у нас нет дела с армянским народом", подчеркнул Алиев.
Ранее сообщалось, что жители Нагорного Карабаха, покидающие свои дома, сжигали их, чтобы их имущество не досталось азербайджанцам.
Отметим, что по соглашению, заключённому Ереваном, Баку и Москвой, передача Кельбаджарского района должна полностью завершиться к 25 ноября. Кроме того, к 20 ноября под контроль Азербайджана перейдёт Агдамский район, а к 1 декабря - Лачинский район.

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