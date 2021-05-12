Алиев объявил о "крахе армянского государства" из-за Карабаха

Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Баку заявил о капитуляции Еревана на условиях азербайджанской стороны

Сдав азербайджанским войскам Шушу (Шуши) в Нагорном Карабахе, Ереван продемонстрировал крах армянского государства. Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который приехал 12 мая в этот карабахский город, сообщает Oxu.az.

"Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства. Потому что на следующий день после этого Армения была вынуждена подписать акт капитуляции, сформированный на наших условиях", – сказал лидер азербайджанцев.

По его словам, армия Республики смогла войти в Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы без единого выстрела, а день взятия Шуши – 8 ноября – объявлен праздником Победы.

Напомним, эскалация вооруженного конфликта вокруг Карабаха между Баку и Ереваном разгорелась с новой силой в конце сентября 2020 года. В НКР 9 ноября признали, что утратили контроль над ключевым для непризнанной республики городом Шуша. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, разместили тогда видео абсолютно пустого населенного пункта, в котором развешены азербайджанские флаги, в том числе над зданием мэрии.

В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали трехстороннее соглашение о заключении перемирия. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также Баку отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в регионе были размещены российские миротворцы.

