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Алиев не соврал: Пашинян признал, что Армения попала в безвыходное положение

10 ноября 2020, 10:35  •  111 • Политика
Премьер Армении Никол Пашинян признал, что армянская сторона попала в безвыходное положение в Нагорном Карабахе. Таким образом, он подтвердил заявления главы Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал подписание соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Как пояснил политик в обращении к народу, у него якобы не было иного выхода, кроме подписания документа. Пашинян сослался на ситуацию на фронте, которая складывалась не в пользу армянской стороны. Последняя воевала не только с азербайджанской армией, но и с террористами и "армией страны - члена НАТО".
Интересно также и то, что ранее про безвыходное положение Никола Пашиняна заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сейчас в Ереване проходят акции протеста. Толпа уже разгромила здание правительства Армении, а также офис премьер-министра. А армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

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