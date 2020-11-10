Алиев не соврал: Пашинян признал, что Армения попала в безвыходное положение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал подписание соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как пояснил политик в обращении к народу, у него якобы не было иного выхода, кроме подписания документа. Пашинян сослался на ситуацию на фронте, которая складывалась не в пользу армянской стороны. Последняя воевала не только с азербайджанской армией, но и с террористами и "армией страны - члена НАТО".

Интересно также и то, что ранее про безвыходное положение Никола Пашиняна заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сейчас в Ереване проходят акции протеста. Толпа уже разгромила здание правительства Армении, а также офис премьер-министра. А армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна.