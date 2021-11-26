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Алиев надерзил? Что вызвало подозрения в словах лидера Азербайджана
26 ноября 2021, 18:05 • 208 • Политика
Автор телеграм-канала "Русский тарантасъ" с подозрением воспринял слова президента Азербайджана.
Лидеры России и Азербайджана в пятницу, 26 ноября провели встречу в Сочи. Во время протокольной беседы президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о миротворческом контингенте России. Он отметил, что в зоне ответственности миротворцев в Карабахе серьезных инцидентов не было зафиксировано.
"Были спорадические инциденты, являющиеся каким-то системным кризисом", - заявил он, добавив, что на границе Азербайджана и Армении также случались противостояния. Но, указал Алиев, это уже не зона ответственности русских миротворцев.
Слова иностранного лидера вызвали подозрения. Как пишет автор телеграм-канала "Русский тарантасъ" в этом заявлении слышится некая дерзость.
"Не пойму, Алиев надерзил Темнейшему? Напрасно", - отметил блогер.
В свою очередь на встрече с Алиевым Владимир Путин заявил, что проблемы в Нагорном Карабахе действительно есть "Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв", - заявил президент России.
Напомним, что в пятницу в Сочи на трехсторонние переговоры были приглашены лидеры Азербайджана и Армении.
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