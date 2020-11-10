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Алиев издевается над Пашиняном, а русские миротворцы останавливают бои в Нагорном Карабахе

10 ноября 2020, 14:15  •  135 • Политика
В Нагорный Карабах прибыли русские миротворцы, чтобы остановить кровопролитные бои. В то же время Ильхам Алиев продолжает воинственную риторику, издеваясь над Пашиняном, будто бы и не было трагедии с ликвидацией российского вертолёта.
Азербайджанская и армянская стороны намерены соблюдать условия заключённого соглашения о перемирии. В Нагорном Карабахе также высказались, приняв документ. Однако риторика спикеров отличается.
Так, Минобороны и Генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно", но они будут выполнять решения руководства страны. В то же время премьер-министр Никол Пашинян сейчас, по всей видимости, озабочен собственной судьбой. Ведь в Ереване начались масштабные акции протеста, митингующие прорвались даже в кабинет премьера. А утром Пашинян рассказал, что, мол, из кабинета вынесли часы, парфюм и водительские права...
Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев со смехом обратился к Николу Пашиняну после заключения соглашения о прекращении войны в Карабахе.
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нет статуса и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана", - заявил азербайджанский лидер. Стоит напомнить, что накануне Азербайджан признал ликвидацию российского вертолёта. И подобная воинственная риторика в заявлении Алиева выглядит по меньшей мере странно.
Напомним, в ночь на вторник, 10 ноября, в Нагорный Карабах выдвинулся российский контингент. Русские миротворцы - часть соглашения, подписанного накануне.

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