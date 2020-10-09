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Алиев и Пашинян в ролях Бегина и Садата

09 октября 2020, 16:35  •  78 • Украина
А не проходит ли военная кампания на Кавказе по сценарию «Войны Судного дня» 1973 г. на Ближнем Востоке?
История повторяется часто и порой не как фарс, а как ещё одна трагедия. В эти октябрьские дни, когда полыхает полномасштабная война между Азербайджаном и Арменией за Карабах, исполняется 47-я годовщина «Войны Йом-Кипур», или «Войны Судного дня» 1973 года на Ближнем Востоке. Эта война вошла в историю не только ожесточённостью боёв и огромными потерями со всех сторон, но и хитросплетённостью своего сценария, и проявившимся впоследствии сговором, по крайней мере, двух участников конфликта – лидеров Египта А. Садата и Израиля – М. Бегина. А наиболее пострадавшей оказалась третья сторона – Сирия, поверившая в искренность Садата, вступившая ради него в войну и в итоге понесшая самый чувствительный урон.
А. Садат и М. Бегин
Тогда Садат, отвоевавший у Израиля Синай, сделал вид, что не в силах двигаться дальше и следует удовлетвориться только этим полуостровом, заключив ради него мирный договор и бросив палестинских и сирийских союзников. А Бегин, усиленно изображая волю к сопротивлению, с самого начала был готов пожертвовать Синаем, чтобы вывести Египет из враждебной Израилю коалиции. Результат был предопределён, но ради сохранения «реноме» этих политиков в кровавой бойне погибли тысячи людей с обеих сторон. Первым о странностях той войны и наличии сговора написал в своих мемуарах начальник генштаба армии Египта маршал Шазли. Впоследствии его версия была многократно подтверждена непосредственными участниками тех событий, в первую очередь, из числа израильских политиков и военных.
Маршал Шазли, начальник генштаба Египетской армии в 1973 г.
Точно так же много странного и непонятного происходит сейчас вокруг боёв и особенно дипломатических манёвров в связи с Карабахом. Лидеры противоборствующих сторон как будто по очереди примеряют к себе роли то Садата, то Бегина. Особенно в этом преуспел Никол Пашинян, настрой которого на реальное сопротивление, несмотря на воинственные заявления, вызывает большие сомнения.
И. Алиев и Н. Пашинян
Безусловно, главной стратегической ошибкой Армении, совершённой ещё до появления Пашиняна, было удержание, помимо Карабаха, или Арцаха в армянском варианте (около 150 тыс. жителей), ещё семи прилегающих к нему больших по площади и населению азербайджанских районов (около 1 млн жителей). Сейчас эти районы практически безлюдны, население оттуда ушло. В Ереване и Степанакерте: казалось, чем больше, тем лучше. Мол, есть чем торговаться. Однако эта логика очень уязвима. Создание по периметру занятой армянами зоны сети укреплений и поддержание в рабочем состоянии коммуникаций потребовали слишком большого распыления ресурсов. В результате по-настоящему серьёзных укреплений не создано ни в этих районах, ни в самом Карабахе. Оборона по этому контуру слишком ослаблена. Она не в состоянии противостоять продвижению азербайджанской армии. Вставить эти районы хоть в какой-то вариант размена территорий с Азербайджаном не получилось и уже точно не получится. Привлечь международное содействие, в том числе по договорам с Россией, для остановки наступления Баку также сложно, поскольку оно развивается на бесспорно признанных за Азербайджаном землях. В этом смысле, если бы армяне ограничились только территорией Карабаха, он был бы лучше защищён и фортификационно, и с точки зрения международной поддержки.
Карабах и удерживаемые армянскими силами внутренние районы Азербайджана
Складывается впечатление, что Пашинян, а также те, кто за ним стоят, подошли к нынешним событиям в значительной степени настроенные на «сбрасывание ненужного балласта». Сделать это односторонне, не вызвав мощного общественного недовольства, сложно. Под давлением «непреодолимых обстоятельств» – легче. То есть, отказываясь от официального согласия на продвигаемое международными посредниками постепенное освобождение азербайджанских территорий по формуле 5+2, Пашинян, видимо, осознанно вёл дело к тому, что его заставят сделать это силой. В таком случае ответственность за потерю того, от чего он и так хотел избавиться, можно будет переложить на кого-то другого. Легко представить, что вскоре это и произойдёт: Пашинян начнёт обвинять в «предательстве» всех вокруг, в том числе Москву, но не себя. Только таким замыслом и можно объяснить то, в каком состоянии премьер-министр Армении привёл собственную страну к новому витку войны. За два года у власти он умудрился рассориться со всеми прежними союзниками Еревана, а новых не приобрёл. В итоге на данный момент по инерции могут быть потеряны не только 7 азербайджанских районов, но и Карабах.
На то, что в реальности Пашинян вёл дело к сдаче позиций, указывали многие эксперты в Ереване. Они обратили внимание на появившуюся в подконтрольном Пашиняну издании "Айкакан жаманак" статью с предложением включить в нынешний переговорный формат по карабахскому конфликту в качестве полноправного участника Турцию. Совершенно ясно, что это лишь ослабило бы позицию Армении.
Н. Пашинян и его "Айкакан жаманак" со скандальной статьей
Ещё до прихода к власти, занимая пост редактора принадлежащего его семье того же издания, Пашинян отметился последовательными антироссийскими заявлениями. В 2014 г. он осуждал «эйфорию» в Армении по поводу самоопределения Крыма и проведения параллелей с Нагорным Карабахом. А тех, кто этому предавался называл «заискивающими перед Путиным».
Сейчас тон частых звонков Пашиняна в Кремль существенно изменился. Однако насколько можно этому верить? По утверждениям Пашиняна, Россия вовсе не стремилась к урегулированию проблемы Карабаха, так как это «означало бы для нее потерю рычага влияния на Азербайджан и Армению». Буквально за неделю до начала войны 21 сентября в Ереване было объявлено о начале разбирательства по разоблачению «российской агентуры влияния». Причём это было сделано в качестве реакции на публикацию центра «Досье», финансируемого Ходорковским. Этому же противнику российской власти другое пропашиняновское издание «Аравот» даёт возможность для критики Кремля за «пассивность» в нынешних событиях, хотя, дескать, «у России есть договор об обеспечении безопасности Армении…». Да, но только не земель на чужой территории!
«Оборонка», технологии, суды. На что Сорос тратит свои деньги в Украине?
Пашинян не смог выстроить нормальных отношений с Израилем, который явился главным поставщиком современных вооружений в Азербайджан, опередив по этому показателю Россию и Турцию.
Армянский премьер собственными руками разрушил стратегическое партнёрство Армении и Ирана. Повернувшись к Вашингтону, Пашинян оттолкнул от себя Тегеран, остававшийся для Еревана единственным дружественным выходом в мир по суше. Как следствие, иранское руководство отказалось поддержать Армению в нынешнем конфликте и заявило о полной приверженности «территориальной целостности Азербайджана».
Не помогли Пашиняну и США, продемонстрировавшие безразличие к разгоревшемуся конфликту. Госсекретарь Майк Помпео заявил: «Мы против интернационализации этого конфликта. Мы считаем, что посторонние не должны в это вмешиваться. Мы призываем к прекращению огня». Комментаторы посчитали, что «по сути дела, Америке это неинтересно, у нее других дел по горло».
Пока стороны продолжают делать противоречивые заявления как об обстановке на фронтах, так и о перспективах урегулирования. И всё же складывается впечатление, что для принятия ими на предстоящих международных переговорах в Женеве предложений о поэтапной передаче Азербайджану большей части территорий раздора ситуация созрела. Возможно, сознательно поставивший себя в фактическую изоляцию Ереван уже не в силах этому противостоять.
Однако и в Баку должны понимать, что заигрываться не стоит. Армения ещё далеко не задействовала весь свой потенциал. И если Ильхам Алиев в пылу борьбы попытается добиться «полной победы», его могут ждать неприятные сюрпризы. Вовремя остановиться – тоже большое искусство.
Дмитрий МИНИН

Фонд Стратегической Культуры

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