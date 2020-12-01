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Алиев готовит новый передел Нагорного Карабаха

01 декабря 2020, 12:35  •  32 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
План Баку уже обсудили с Москвой и Анкарой
Азербайджан претендует на город Лачин в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к нации 1 декабря. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже уведомлен об этом.
Сейчас территорию Нагорного Карабаха с Арменией связывает Лачинский коридор, который проходит через город Лачин. Сейчас его контролируют российские миротворцы. Но, по плану Алиева, город Лачин должен быть передан под контроль Азербайджана. А для проезда жителей Карабаха в Армению можно найти другой путь.
"Мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. (…) После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам",
– приводят "Вести Азербайджана" выступление Алиева. В Баку рассчитывают, что сделать это можно за три года и даже быстрее.
Кроме этого, Алиев предложил создать коридор, который соединит Нахичевань с западной частью Азербайджана. По его словам, эту идею уже поддержали лидеры РФ и Турции.
"Мы выводим Нахичыван из окружения
Сейчас Нахичеванская Автономная Республика относится к Азербайджану, но отделена от него территорией Армении.
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