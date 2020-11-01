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Алиев: Ереван признал поражение в Карбахе с помощью письма Путину

01 ноября 2020, 15:35  •  77 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: via www.imago-images.de/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
У Армении не было право просить РФ о помощи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев гневно отреагировал на обращение премьера Армении Никол Пашиняна к президенту России Владимиру Путину, в котором тот молил о поддержке из-за конфликта в Нагорном Карабахе. По словам лидера азербайджанцев, у армян "нет оснований" запрашивать военную помощь у Москвы.
Как передает слова Алиева РИА "Новости", он считает, что этим письмом Армения признала, что проиграла.
Президент добавил, что Азербайджан проводит операции на своих землях, принадлежность которых подтвердило международное сообщество. На территории Армении же, по его словам, боев нет и не планируется. Алиев пригрозил Еревану пойти до конца, если Армения не уйдет с территории Карабаха.
Однако он выразил надежду, что этого не произойдет,а стороны смогут решить ситуацию мирно. Иначе, как отметил президент Азербайджана, Баку сделает все возможное, чтобы вернуть контроль над своими территориями.
Накануне Пашинян попросил у Путина помощи. Позже в Армении объяснили, что могли бы обратиться и к ОДКБ, но заниматься обеспечением безопасности все равно пришлось бы российско-армянским силам.

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