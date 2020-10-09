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Алиев дал Еревану последний шанс: Переговоры в Москве начались под грохот ракетных ударов
09 октября 2020, 20:15 • 11 • Политика
В Москве стартовали переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. В то же время армянское Минобороны сообщило о ракетном ударе по Карабаху, а президент Азербайджана заявил, что даёт Еревану последний шанс на мир.
Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана начали переговоры в Москве. Тем временем по городу Степанакерт в Нагорном Карабахе был нанесён ракетный удар, а азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к нации.
Глава Азербайджана заявил, что начавшиеся в Москве консультации глав МИД должны многое прояснить. Также на них должны быть приняты базовые принципы. Алиев выразил несогласие с тезисом, что карабахский конфликт не имеет военного решения. Тем не менее он отметил, что готов дать Армении последний шанс на мир, если она выведет свои войска из Карабаха.
В то же самое время Минобороны Армении сообщило о ракетном ударе по Карабаху. По данным ведомства, Азербайджан обстреливает город Степанакерт. Там звучит воздушная тревога и слышны сильные взрывы.
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