Алиев дал Еревану последний шанс: Переговоры в Москве начались под грохот ракетных ударов

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана начали переговоры в Москве. Тем временем по городу Степанакерт в Нагорном Карабахе был нанесён ракетный удар, а азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил с обращением к нации.

Глава Азербайджана заявил, что начавшиеся в Москве консультации глав МИД должны многое прояснить. Также на них должны быть приняты базовые принципы. Алиев выразил несогласие с тезисом, что карабахский конфликт не имеет военного решения. Тем не менее он отметил, что готов дать Армении последний шанс на мир, если она выведет свои войска из Карабаха.

В то же самое время Минобороны Армении сообщило о ракетном ударе по Карабаху. По данным ведомства, Азербайджан обстреливает город Степанакерт. Там звучит воздушная тревога и слышны сильные взрывы.