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Алиев дал Армении "последний шанс" вывести войска из Карабаха

09 октября 2020, 19:20  •  120 • Политика
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС
Президент Азербайджана поставил Еревану ультиматум в обращении к нации
Азербайджан дает "последний шанс" Еревану к возвращению к мирным переговорам, поэтому Армения должна вывести свои отряды с территории НКР. Соответствующее заявление сделал сегодня, 9 октября, президент азербайджанской республики Ильхам Алиев в обращении к нации.
Президент отметил, что Баку не собирается "мириться с оккупацией" Нагорного Карабаха. Если же во время выступления, посвященного переговорным процессам в военном конфликте, глава армянского МИД заявит о принадлежности Карабаха Армении, то никакие переговоры в дальнейшем не будут возможны.
Также Алиев добавил, что Ереван должен взять на себя обязательства по соблюдению основных принципов соблюдения урегулирования военного конфликта, оставив захваченные позиции азербайджанской стороны.
Глава Республики добавил, что азербайджанские силы уничтожили линию соприкосновения в Карабахе. По его словам, статус-кво по региону также недействителен. Баку нацелен на возвращение своих земель любыми способами, но желает сделать это мирным путем.
Алиев сообщил, что азербайджанские ВС взяли под контроль девять населенных пунктов, включая карабахский поселок Гадрут, сообщает РИА "Новости".
Ранее глава Азербайджана заявил, что армянские ВС совершили три попытки нападения на Азербайджан, в ходе которых погибли порядка тридцати мирных жителей.
Обращение президента к азербайджанской нации можно посмотреть в "Фейсбук".

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