Алгоритмы предательства: как в Facebook появилась и пропала категория «заинтересованных в госизмене» россиян

Рекламные алгоритмы социальной сети Facebook поместили около 65 тыс. россиян в категорию «заинтересованных в государственной измене». Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что российские власти якобы могли использовать эти данные, чтобы вычислять потенциальных «предателей». В МИД РФ эти предположения назвали «паранойей», а саму ситуацию сравнили с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». Между тем представители соцсети заявили, что уже удалили эту категорию, которая создавалась для «объединения людей, интересующихся этой тематикой исключительно в историческом контексте».

Рекламные алгоритмы компании Facebook, которые в автоматическом режиме анализируют информацию о пользователях, отметили порядка 65 тыс. россиян как «заинтересованных в государственной измене». Об этом сообщает британское издание The Guardian. По мнению авторов, из-за этой информации пользователи могли якобы стать жертвами «репрессий» со стороны российских властей.

Первой о данной проблеме сообщила датская общественная телерадиокомпания DR, которая поделилась данными с коллегами из Великобритании. При этом в Facebook отметили, что скандинавские журналисты подняли ряд важных вопросов о методах работы рекламных систем соцсети.

Подчёркивается, что Facebook не раскрывает напрямую интересы пользователей третьим сторонам, но их можно выявить с помощью доступных инструментов для таргетирования. К примеру, возможен запуск рекламного объявления исключительно на российских пользователей, помеченных как «заинтересованные в измене», а затем получить IP-адреса тех, кто перешёл по баннеру. По мнению автора статьи, таким образом российские власти могли беспрепятственно отслеживать «потенциальных изменщиков».

В Facebook отметили, что категория «интересующихся госизменой» должна была объединить пользователей соцсети, заинтересованных этой тематикой в историческом контексте.

«Учитывая, что это незаконная деятельность (в современных законодательствах. — RT), мы убрали её из категории возможных интересов», — сказал представитель компании.

The Guardian поясняет, что алгоритмы определения интересов пользователей — ключевой инструмент Facebook при продвижении рекламы. Эти меры позволяют рекламодателям точнее определять свою целевую аудиторию. При этом пользователи могут настроить только часть предоставляемых соцсети данных. Так, можно вручную отредактировать список собственных интересов, но нельзя полностью отказаться от профилирования и узнать, какие «выводы» сделали алгоритмы.

Ситуация напоминает антиутопии Джорджа Оруэлла. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, утверждения о принятии мер в отношении людей, подпавших в категорию «потенциальных изменников Родины», — «паранойя в чистом виде».

«The Guardian пишет, а люди смеются. The Guardian — лучшее средство развлечения публики. После подобной публикации — это отличный слоган», — заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Она также отметила, что ситуация находится в компетенции Минкомсвязи РФ, а не внешнеполитического ведомства. При этом Захарова указала на необходимость «пристального внимания со стороны профессионального сообщества» по этому вопросу.

«Надо быть крайне аккуратными и осторожными»

Каждая социальная сеть — это прописано в пользовательском соглашении — имеет право отслеживать поведение собственных клиентов. Об этом заявил эксперт по безопасности Александр Власов.

Правда ли, что в Германии хозяйничает посол США? «Это может делать не только социальная сеть, кстати говоря, но и мессенджеры, сервисы электронной почты — якобы для того, чтобы предоставлять таргетированную рекламу. В пользовательском соглашении написано, что никому другому, третьим лицам эта информация не предоставляется. Тем не менее мы знаем достаточно много скандалов, когда эта информация утекала. В том числе и во время предвыборной кампании Трампа была такая утечка», — заявил собеседник RT.

Эксперт также отметил, что соцсети показывают рекламные объявления пользователям, основываясь на их запросах в браузерах, а также на содержании их сообщений, которые публикуются на платформе.

«Именно таким образом и могла появиться эта группа — «потенциальные изменники Родины». Возможно, кто-то хвалил страны Запада, кто-то искал ссылки о работе, учёбе или возможности уехать туда на постоянной основе. С одной стороны, ничего страшного в этом нет, но с другой — всем надо понимать, что именно вы пишите в социальные сети, что за вами смотрят. И в какие группы вы попадёте — никогда не известно. Поэтому надо быть крайне аккуратными и осторожными», — пояснил аналитик.

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Reuters

«Собранные данные могут использоваться соцсетями по своему усмотрению»

Создание подобного алгоритма не вызывает никакого удивления, учитывая нынешние технологии. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

«Для современных нейронных сетей, я думаю, не составляет сложности произвести подобную аналитику. У нас даже рекламный контент в соцсетях типа Facebook всплывает, ориентированный на человека, на его интересы, исходя из тех сайтов, статей, которые он посещает. Поэтому вполне возможно, что современные интеллектуальные системы позволяют делать и выводы о политических пристрастиях в автоматическом режиме с большой долей вероятности», — сказал Крупенников в беседе с RT.

По его словам, вполне возможно использование социальных сетей, применяющих подобные технологии обработки данных, в качестве инструмента политического давления.

«Любая столь мощная социальная сеть, если подключить к ней такого плана анализатор, реально может выдавать очень точную информацию относительно своих пользователей. А дальше это можно использовать по усмотрению — во благо, для общения людей, или в качестве навязчивой рекламы, чтобы формировать у человека определённый рекламный контент... При этом чисто теоретически никаких преград для задействования этих данных в политических целях нет», — пояснил депутат Госдумы.

Cambridge Analytica

В начале года социальная сеть Facebook стала фигурантом скандала об утечке данных пользователей, что позволило британской маркетинговой компании Cambridge Analytica (CA) собрать информацию о нескольких десятках миллионов пользователей Facebook. На основании этих данных был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей, который якобы использовался для того, чтобы повлиять на исход выборов в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принёс извинения за инцидент и пообещал не допустить повторение подобной ситуации. Добавим, что в середине июня в связи со скандалом уволился вице-президент компании Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж. Кроме того, по данным СМИ, инвесторы Facebook, совокупно владеющие акциями на $3 млрд, настаивают на отставке Цукерберга с поста председателя правления.

Отметим, что накануне Управление комиссара по информации Великобритании наложило первый штраф в отношении социальной сети из-за скандала с CA. Facebook должен будет заплатить порядка $600 тыс. из-за отсутствия прозрачности и недостаточной безопасности личных данных пользователей.