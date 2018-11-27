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Алгоритм успеха: The Guardian упрекнула RT во влиянии на британскую политику

27 ноября 2018, 18:09  •  60 • В мире
Телеканал RT вновь оказался в центре повышенного внимания британской прессы. На сей раз газета The Guardian упрекнула телеканал в том, что RT сделал звездой YouTube бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) и одного из самых ярых сторонников жёсткого брексита Найджела Фараджа. Издание указывает RT и на то, что телеканал продвигает свою точку зрения. При этом за скобки выносится тот факт, что RT не просто так преодолел рекордный для новостных телеканалов рубеж в 7 млрд просмотров на видеохостинге. Эксперты отмечают, что канал олицетворяет тенденцию в СМИ, а не является каким-то исключением. Западным мейнстримным медиа придётся рано или поздно менять свой подход, поскольку всё больше людей обращаются к RT именно как к источнику альтернативной и сбалансированной информации. 
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

RT вновь оказался в центре внимания британских мейнстримных СМИ. На этот раз автор The Observer и The Guardian Кэрол Кэдуолладр вменяет телеканалу в вину (или в заслугу) то, что именно RT сделал звездой YouTube консерватора и евроскептика Найджела Фараджа и, видимо, немало способствовал росту его популярности.

На выходных вышел без преувеличения огромный материал, в котором Кэдуолладр, временами скатываясь в откровенную конспирологию, рассказывает о возможных связях бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства с Дональдом Трампом, правыми политиками и идеологами в США и Европе, Джулианом Ассанжем, разумеется, Россией и RT, а заодно и со всем прочим злом для всего цивилизованного мира.

RT во всей этой довольно сумбурной истории появляется, когда автор вспоминает, что в одном из своих выступлений в Мельбурне Фарадж сказал: «Я не был бы там, где я есть сейчас, без YouTube». Кэдуолладр пишет, что была на том шоу и после него изучила записи речей политика на видеохостинге, часть из которых публиковал RT.

  • Reuters
  • © Suzanne Plunkett

«Именно эти громкие речи Фараджа на YouTube с помощью алгоритма сайта распространяются на мобильные телефоны и ноутбуки людей совершенно нового поколения, которые сейчас и составляют основную базу политика. И в центре всего этого стоит контролируемый Кремлём англоговорящий канал RT», — пишет Кэдуолладр.

«RT сделал Фараджа звездой YouTube», — добавляет она.

По словам бывшего сотрудника видеохостинга, а ныне советника Центра за технологический гуманизм Гийома Шасло, успех RT на YouTube заключается в «виртуозном освоении алгоритмов работы сайта».

«Это самая крупная информационная сеть на YouTube. У них 22 канала, и они... крайне эффективно умеют привлекать внимание пользователей, публикуя видео разрушительных последствий цунами и другие подобные вещи, с помощью которых увеличивают свой трафик. А завладев вниманием пользователей, они используют своё знание алгоритмов YouTube для того, чтобы демонстрировать людям политизированные материалы, продвигающие внешнеполитический курс», — рассказал Шасло The Guardian.

Во-первых, справедливости ради стоит отметить, что яркие заголовки и упор на кликабельный контент — это в принципе нормальное явление для любых СМИ. И если открыть раздел самых просматриваемых видео на YouTube-страницах, например CNN, BBC или Al-Jazeera, то в топе там будут те же самые не особо связанные с политикой выступления звёзд, ролики с животными, кадры природных катастроф и прочие темы, которые просто интересны людям. Не говоря уже о мастерстве заголовка.

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Во-вторых, RT начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году, в июне 2013 года став первым в мире новостным телеканалом, который достиг отметки в 1 млрд просмотров на этом видеохостинге. Трёхмиллиардная отметка покорилась RT в декабре 2015-го, пятимиллиардная — в сентябре 2017-го, а чуть больше месяца назад число просмотров контента RT на YouTube превысило 7 млрд.

При этом одним из наиболее популярных материалов RT на английском языке стало видео, где юные футболисты воспроизводят самые яркие голы ЧМ-2018 в России, RT на испанском — кадры покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а RT на арабском — репортаж об иракских женщинах, вооружившихся для защиты своих домов. 

Найджел Фарадж — суперзвезда 

Возвращаясь к публикации The Guardian, автор пишет, что RT «осознал ценность Фараджа в далёком 2011 году». Однако если обратиться к голым фактам, то выяснится, что Найджел Фарадж появился на британском политическом небосклоне задолго до этого. Ещё в 2006-м он возглавил Партию независимости Соединённого Королевства и с небольшим перерывом (на борьбу за место спикера парламента) занимал этот пост до лета 2016 года.

При этом с 2009 по 2017 год он стабильно попадал в топ-50 самых влиятельных правых политиков Великобритании согласно традиционному опросу The Daily Telegraph (лишь в 2010-м заняв 58-ю строчку рейтинга).

В опросе 2013 года он стал вторым, уступив лишь тогдашнему премьер-министру Дэвиду Кэмерону, а в 2014 году The Times назвал Фараджа британцем года.

  • Экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Найджел Фарадж
  • Reuters
  • © Darren Staples
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В том же году лидер UKIP привёл свою партию к первой победе на общенациональных выборах в Европарламент. Тогда впервые с 1906 года всеобщие выборы в Туманном Альбионе выиграли не консерваторы или лейбористы.

Фарадж долгие годы был одним из самых ярых сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, и уже через полторы недели после проведения референдума о брексите он подал в отставку, заявив, что достиг намеченной цели и намерен заняться собственной жизнью.

Тогда же он сказал, что собирается «пристально наблюдать» за переговорами об условиях выхода Соединённого Королевства из ЕС, а также заявил о своей поддержке движений за независимость в других странах Евросоюза. В августе 2018-го Фарадж вернулся в большую британскую политику, присоединившись к движению «Выход — значит выход», которое борется за более жёсткое соглашение по брекситу.

Телеканалу, конечно, лестно неугасающее внимание британской прессы, однако сложно согласиться с тем, что RT является чуть ли не единственным окном в мир для Фараджа. Политик регулярно появляется в эфире многих крупных телеканалов и на страницах изданий. Кроме того, с января 2017 года он пять дней в неделю ведёт собственное ток-шоу на британской радиостанции LBC, а с 2018-го — ещё и подкаст на той же платформе. 

«RT олицетворяет тенденцию в СМИ, а не является исключением» 

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, постоянно звучащие на Западе претензии и обвинения в адрес RT можно расценивать как констатацию успеха канала.

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«Он привлекателен тем, что предоставляет объективную информацию и доносит сбалансированную точку зрения, избегая постановки заранее позиций: кто прав, кто виноват и кто кому должен. Это два принципиальных момента, которые ужасно раздражают не только англичан, но и представителей СМИ других западных стран», — рассказал эксперт.

Собеседник RT отметил, что мейнстримные западные медиа очень долго жили в тепличной обстановке, будучи фактически единственными представителями информационного пространства. Однако с появлением новых СМИ, включая RT, которые сбалансированно излагают происходящее, оказалось, что «представители СМИ западных стран неконкурентоспособны».

«Они не привыкли. Перед ними сейчас дилемма: либо им настраиваться на те стандарты, которые предлагает RT, — объективность и сбалансированность, либо по-прежнему пытаться вытеснить RT из информационного пространства. Но надо сказать, что последнее бесперспективно для них. И лишний раз говорит об их слабости и уязвимости, если они не понимают следующее: RT олицетворяет тенденцию в СМИ, а не является каким-то исключением», — подчеркнул Оленченко.

«Поэтому хочется надеяться, что они дойдут до этой нехитрой мысли: надо самим меняться, а не пытаться изменить тех, кто действует рядом с ними и действует лучше», — добавил он.

«Происходит цивилизационный слом в информационной сфере» 

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков выразил уверенность в том, что западные журналисты обвиняют RT в профессиональном превосходстве, потому что задача любого СМИ — это привлечение к себе внимания.

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«Заголовками ли, текстами, содержанием — это уже дело десятое. Если у RT растёт аудитория, то исследуйте причины, находите, почему RT побеждает, и пытайтесь бить их оружием. По крайней мере, ещё до недавнего времени это было главным принципом журналистики, в том числе и международной, и той же самой Первой поправки», — заявил политолог.

Он отметил, что в текущих условиях разрушения международных норм на первый план выходит моральное право применять силу, санкции или же диктовать свои условия. А такое моральное право формируется в общественном мнении с помощью в первую очередь СМИ и соцсетей, добавил эксперт.

«То, что раньше было юридическим и военным противостоянием, теперь является информационным... RT сегодня чуть ли не единственная компания, которая вещает по всему миру и даёт альтернативную доминирующей в западном мире англосаксонской точку зрения», — сказал Крутаков.

«Фактически это цивилизационный слом в информационной сфере. Поэтому на RT будут нападать и называть мерзавцами, подлецами, манипуляторами, изобретателями хитрых заголовков, фейковых новостей и всего прочего. Журналист из человека, который несёт объективную информацию, превращается в бойца фронта», — отметил он.

По словам политолога Леонида Крутакова, думающий человек устроен так, что ему нужно как минимум два источника информации. Ведь с одной точки систему координат не выстроить, а поэтому нужна привязка к двум позициям, чтобы сформировать своё мнение.

«Думающая часть общества, которая обладает критическим сознанием, которая не ленится проводить умственную работу, чтобы понимать, что происходит в мире... Они заинтересованы в альтернативной точке зрения, им нужно понимать, что происходит», — заключил эксперт.

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