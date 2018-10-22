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Алфёрова прокомментировала попадание в список угроз безопасности Украины

22 октября 2018, 20:54  •  134 • Украина
Актриса Ирина Алфёрова в беседе с ФАН прокомментировала включение её в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.
 
©Roman Denisov globallookpress.com
 

«Я могу только очень смеяться на эту тему, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала», — заявила она.

Как напомнила Алфёрова, она снималась в фильмах украинских режиссёров на украинских киностудиях.

По словам актрисы, у неё есть родственники на Украине и она всё время говорила замечательные слова, к примеру, о Киеве, о том, как он преобразился.

Ранее актёр Леонид Ярмольник в беседе с RT оценил включение его имени в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.

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