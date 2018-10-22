|
Алфёрова прокомментировала попадание в список угроз безопасности Украины
22 октября 2018, 20:54 • 134 • Украина
Актриса Ирина Алфёрова в беседе с ФАН прокомментировала включение её в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.
©Roman Denisov globallookpress.com
«Я могу только очень смеяться на эту тему, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала», — заявила она.
Как напомнила Алфёрова, она снималась в фильмах украинских режиссёров на украинских киностудиях.
По словам актрисы, у неё есть родственники на Украине и она всё время говорила замечательные слова, к примеру, о Киеве, о том, как он преобразился.
Ранее актёр Леонид Ярмольник в беседе с RT оценил включение его имени в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.
Подпишитесь на нас
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
20 октября 2018, 22:24
|
17 октября 2018, 20:54
|
16 октября 2018, 18:54
|
19 октября 2018, 01:54
|
20 октября 2018, 17:09
|
20 октября 2018, 10:39
|
17 октября 2018, 11:09