Алфёрова прокомментировала попадание в список угроз безопасности Украины

Актриса Ирина Алфёрова в беседе с ФАН прокомментировала включение её в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.

«Я могу только очень смеяться на эту тему, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала», — заявила она.

Как напомнила Алфёрова, она снималась в фильмах украинских режиссёров на украинских киностудиях.

По словам актрисы, у неё есть родственники на Украине и она всё время говорила замечательные слова, к примеру, о Киеве, о том, как он преобразился.

Ранее актёр Леонид Ярмольник в беседе с RT оценил включение его имени в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.