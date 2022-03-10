«Альфа-Банк Украины» помогает ВСУ

6 марта ленты информагентств принесли новость об очередной экспроприации российской собственности. Конфискован был «Альфа-Банк Украина», и «конфисковали» его не могущественные Соединенные Штаты Америки или «Соединенные Штаты Европы», а скромная Украина.

Сюжет: Банки и финансовый кризис

Национальный банк Украины передал контроль над активом Михаила Фридмана специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров – граждан Украины. «Альфа-Банк Украина» было решено переименовать в Sense.

Акционеры, в число которых помимо Фридмана входили Герман Хан, Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Андрей Косогов никаких громких заявлений по этому поводу не сделали. Никаких требований не выдвинули. Граждане России безропотно подали заявления о выходе из состава совета директоров банка.

Ситуация выглядит неадекватно с учетом деловой хватки Фридмана и «репутации» Альфа-групп, сложившейся в 90-е годы. Можно, конечно, предположить, что Альфа-групп обрела за последние годы европейский лоск, а акционеры группы утихомирили свой норов. Можно, но что-то не позволяет в это поверить. И этим что-то является информация, опубликованная в «Октагон-медиа».

«Октагон» сообщил, что 2 марта (за 4 дня до экспроприации) «Альфа-Банк Украина» на своей страничке в Инстаграм, Фейсбуке, Твиттере и Телеграмм оповестил граждан Украины о специальной программе помощи ВСУ (Вооруженные силы Украины). Суть этой программы в финансировании ВСУ бонусами и прямыми переводами. Перевод сообщения звучит следующим образом:

«Мы запустили возможность бонусами Cash`U помогать ВСУ. За первые сутки благодаря вам уже собрали 41 560 шансов (внутренняя бонусная «валюта»). А это 410 560 гривен, которые спишутся на счет НБУ в поддержку ВСУ».

Один из инстаграм-пользователей поинтересовался, «точно ВСУ или своему материнскому банку в РФ?». «Альфа-Банк Украина» на это ответил: «100 процентов на ВСУ».

Еще раз, чтобы не было непонимания. Получается, что банк, собственниками которого несмотря на их последующее исключение из Совета директоров видятся граждане России, собирал деньги и перечислял их на поддержку армии, которая воюет с армией России? Не разрывало ли сознание господ банкиров, что считаясь на тот момент и финальными собственниками, и членами совета директоров – финансовое учреждение отправляло деньги солдатам расстреливавшим армию России? По законам военного времени за это в советском союзе могли приговорить и к высшей мере.

В свете этой информации ситуация с экспроприацией выглядит принципиально иначе.

Когда оперативный менеджмент «Альфа-Банк Украина» оповестил общественность Украины о лояльности, признавшись в нелояльности к России, господа Фридман, Хан, Авен, Кузьмичев и Косогов просто вынуждены были зачистить хвосты. Однако отказываться от владения украинским банком и получения дивидендов российские собственники будто бы и, не собираются, предпочитая отмалчиваться. Похоже, на них подействовал призыв Михаила Ходорковского, который в стиле разговора по понятиям ala 90-е обратился к своим бывшим «коллегам» с требованием определиться с позицией, и угрожая объявить своими врагами тех, кто окажется в пророссийском патриотическом лагере.