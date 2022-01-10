«Алеут», «Руслан», «Витязь»: какие преимущества у современных гусеничных вездеходов российской армии

Подразделение железнодорожных войск Центрального военного округа получило двухзвенный гусеничный снегоболотоход «Алеут», сообщается на сайте Минобороны РФ. Отмечается, что машина выполнена по модульной схеме, проста в управлении и отлично подходит к условиям резко континентального климата. «Алеут» — одна из новинок в классе гусеничных вездеходов, которые поставляются в российскую армию. Помимо него, на службе ВС РФ находится семейство современных двузвенников «Витязь» и снегоболотоходы ТТМ-4902ПС-10 «Руслан». Новейшим отечественным гусеничным вездеходом является и инженерная разведывательная машина ТМ-140. По мнению экспертов, российские военные снегоболотоходы отличаются высокой проходимостью, надёжностью и простотой управления.

Дислоцированное в Удмуртии подразделение железнодорожных войск РФ получило новый двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Новейший «Алеут» будет выполнять целый комплекс задач в ходе проведения повседневной деятельности соединения, в ходе различных учений, в том числе по наведению мостов, переправ для войск, совершающих марш в район выполнения учебно-боевых задач», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Переднее звено ГАЗ-3344-20 представляет собой энергетическое отделение, заднее — пассажирский модуль, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт. В общей сложности «Алеут» способен перевозить до 20 человек, включая водителя, а совокупная грузоподъёмность вездехода составляет 2,5 т.

Как отмечают в оборонном ведомстве, «Алеут» оснащён хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем отечественного производства, автоматической коробкой передач и простыми элементами управления.

«Температурный режим эксплуатации (вездехода «Алеут». — RT) составляет от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов», — поясняют в Минобороны РФ.

«Алеут» был разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Коробочка». В российских войсках, несущих службу в условиях бездорожья, эта машина заняла нишу между крупногабаритными снегоболотоходами и небольшими транспортными средствами.

Вездеход собирается на мощностях расположенного в Нижегородской области «Заволжского завода гусеничных тягачей» (ЗЗГТ). По словам производителя, важнейшим элементом ГАЗ-3344-20 является поворотно-сцепное устройство. Оно обеспечивает уникальную проходимость и безопасность манёвров на слабонесущих грунтах.

На замену «мотолыги»

В настоящее время в российской армии в качестве гусеничного средства передвижения по бездорожью широко используются различные модификации МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный). В наших войсках этот вездеход получил прозвище «мотолыга».

Машина может перевозить 11 человек, не считая двух членов экипажа. Коме того, платформа является носителем значительной номенклатуры вооружений, в том числе ракетных комплексов. Масса МТ-ЛБ составляет — 9,7 т, скорость по пересечённой местности и на плаву — 5—6 км/ч, запас хода — 500 км.

Транспортёры «Витязь»

© Министерство обороны РФ

При этом в арктических формированиях ВС РФ растёт количество военной техники, смонтированной на двухзвенных тягачах семейства «Витязь». Данную технику выпускает одноимённая компания, входящая в контур «Ростеха».

Эта платформа обеспечивает движение машин при экстремальных температурах (от -50 до +50 °С) и на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность). Вездеходы могут преодолеть стену (вертикальное препятствие) высотой до 1,5 м и ров шириной до 4 м.

«Первое звено «Витязя» оборудовано утеплённой кабиной, моторно-трансмиссионным отделением (МТО) и кузовом (грузовой площадкой). Второе звено используется как грузовой отсек или для монтажа различного оборудования или вооружения», — говорится в материалах «Ростеха».

Грузоподъёмность машин класса «Витязь» варьируется от 3 до 30 т, максимальная скорость на суше достигает 44 км/ч, в воде — до 6 км/ч. Машины оснащаются широкими резинометаллическими гусеницами, которые обеспечивают устойчивость хода на мягких поверхностях.

Кроме того, конструкторам удалось довести показатель давления на грунт до 0,3 кг/кв. см, то есть уровня, безопасного для арктической флоры.

В российской армии на «Витязе» монтируются арктические версии зенитных комплексов «Тор-М2» и «Панцирь-С». Кроме того, Минобороны РФ закупает две модификации этой платформы в вариантах транспортёров: ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ грузоподъёмностью 10 и 30 т соответственно.

В «Ростехе» ожидают, что в перспективе вооружённым силам РФ будут поставляться двухзвенные машины малой грузоподъёмности, которые могут применяться для транспортирования личного состава, вооружения, буксировки артиллерийских систем и прицепов.

Ещё одним современным двухзвенным снегоболотоходом высокой проходимости, который входит в парк российской армии, является ТТМ-4902ПС-10 «Руслан». Он был разработан на Нижегородском заводе транспортно-технологических машин.

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, проходимость вездехода в особо тяжёлых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким давлением на грунт, большим дорожным просветом и механизмом, который при повороте складывает звенья без изменения тягового усилия и скорости.

«Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Высота преодолеваемого препятствия составляет до 1,8 м», — отмечают в военном ведомстве.

Как и «Алеут», ТТМ-4902ПС-10 выполнен по модульной схеме, где переднее звено представлено энергетическим отделением, а заднее — блоком, который может быть трансформирован под нужды перевозки десанта, для медицинских целей или для использования в качестве командного пункта.

ТТМ-4902ПС-10 «Руслан»

© Министерство обороны РФ

Ширина «Руслана» составляет 2,94 м, общая длина двух секций — 11,57 м. Мощность двигателя производства Камского автозавода позволяет машине преодолевать заболоченную местность практически любой категории сложности. Также транспортёр комфортно чувствует себя, перемещаясь по двухметровым глубинам снежного покрова.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT объяснил популярность двухзвенных машин в войсках высокой проходимостью в сравнении с традиционными гусеничными тягачами, а также большой вместимостью и грузоподъёмностью при относительно скромных габаритах.

«Конечно, двухзвенники — это аскетичная и довольно грубая техника, но эти вездеходы надёжны и просты в управлении, довольно быстроходны на бездорожье. Вообще долгое время армии не хватало таких машин в нише между крупными тягачами и совсем малой техникой. Сейчас этот пробел восполняется», — пояснил Кадаков.

«Не имеют аналогов»

Новейшим военным гусеничным снегоболотоходом, не относящимся к классу двухсекционных платформ, является инженерная разведывательная машина ТМ-140 разработки Курганмашзавода и инжиниринговой компании «Проект Системы» (Екатеринбург).

В ноябре 2019 года ТМ-140 приступил к несению службы на границе с Казахстаном в Курганской области, а в 2021 году снегоболотоход был продемонстрирован широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия» в подмосковной Кубинке.

Данное транспортное средство сконструировано на базе гражданского автомобиля. Тактико-технические характеристики военной модификации не разглашаются. Но известно, что в базовом варианте она может перевозить шесть человек и 4 т груза. По информации «Ростеха», вездеходы ТМ-140 «не имеют аналогов на отечественном рынке по проходимости и уровню комфорта».

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что эффективность российских снегоболотоходов различного класса обусловлена высокими требованиями заказчиков, бездорожьем и суровыми природно-климатическими условиями, которые свойственны большей части территории РФ.

«Без надёжных гусеничных вездеходов российская армия была бы не способна перебрасывать войска и материальное имущество через топи, леса, горные перевалы. Невозможно нормально проводить и инженерное оборудование местности. К примеру, именно такая техника сейчас позволяет нашим железнодорожным войскам заниматься реконструкцией северо-восточной ветки Байкало-Амурской магистрали», — подытожил эксперт.