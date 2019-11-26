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Алеся, Белка, Киса и Лайка: Немецкий журнал насмешил читателей "типично русскими" именами
26 ноября 2019, 19:54 • 136 • В мире
Популярный немецкий таблоид Die Bunte решил порадовать читателей "самыми красивыми русскими именами". В странный список исконно русских имен попали не только Алеся и Марат, но и Киса, Белка, Калинка и даже Лайка.
Неизвестно, какими источниками пользовались журналисты Die Bunte, но их топ-лист красивых русских имён выглядит по меньшей мере странно. В него вошли как действительно популярные имена - Маша, Ирина, Дарья, Анастасия, так и довольно неожиданные: по мнению немцев, назвать дочь Белкой или Лайкой - прямо-таки мечта каждой русской матери.
Ещё бы: ведь Белка - это от слова "белый", а в России много снега, поясняют мудрые журналисты. А Лайка - прекрасное имя для юной первооткрывательницы: именно так звали первую собаку в космосе, заявляют авторы.
Если предложенные выше варианты всё ещё не устраивают вас, то предлагаем не заморачиваться и назвать ребёнка Кисой: немцы на полном серьёзе уверены, что кошачье прозвище - исконно русское женское имя, да ещё и очень нежное. Ничуть не хуже вариант назвать дочь Калинкой, уверены немцы: "Спасибо, просветили", - радуются русские.
С мужскими именами всё обстоит на удивление лучше: за исключением татарского Марата, остальные имена действительно вполне традиционны и популярны - это Денис, Артём, Михаил и Сергей.
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