Алеся, Белка, Киса и Лайка: Немецкий журнал насмешил читателей "типично русскими" именами

Неизвестно, какими источниками пользовались журналисты Die Bunte, но их топ-лист красивых русских имён выглядит по меньшей мере странно. В него вошли как действительно популярные имена - Маша, Ирина, Дарья, Анастасия, так и довольно неожиданные: по мнению немцев, назвать дочь Белкой или Лайкой - прямо-таки мечта каждой русской матери.

Ещё бы: ведь Белка - это от слова "белый", а в России много снега, поясняют мудрые журналисты. А Лайка - прекрасное имя для юной первооткрывательницы: именно так звали первую собаку в космосе, заявляют авторы.

Если предложенные выше варианты всё ещё не устраивают вас, то предлагаем не заморачиваться и назвать ребёнка Кисой: немцы на полном серьёзе уверены, что кошачье прозвище - исконно русское женское имя, да ещё и очень нежное. Ничуть не хуже вариант назвать дочь Калинкой, уверены немцы: "Спасибо, просветили", - радуются русские.

С мужскими именами всё обстоит на удивление лучше: за исключением татарского Марата, остальные имена действительно вполне традиционны и популярны - это Денис, Артём, Михаил и Сергей.