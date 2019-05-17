Ален Делон говорит слишком по-французски

Автор:

Холмогоров Егор

Звезда французского и мирового кино, заслуженно претендующий на звание самого красивого мужчины в истории кинематографа, внезапно для себя оказался в центре громкого скандала. Причиной послужило намерение Каннского фестиваля вручить восьмидесятидвухлетнему актёру «Золотую пальмовую ветвь» за выдающийся вклад в киноискусство. Награда, которую Делон заслужил так, как мало кто ещё.

И вот американские феминистки из организации «Женщины за Голливуд» решили если не лишить всепланетно любимого актёра заслуженной награды, то хотя бы немного подпортить ему торжество. В Сети появилась написанная довольно хамским языком петиция, в которой заявляется, что на Каннском фестивале не должно быть места таким «расистам, сексистам и гомофобам», как Делон.

Актёру припомнили высказывание о том, что гомосексуализм противоестественен, а потому однополые пары не должны получать права усыновлять детей, которым нужны нормальные папа и мама. Также виной Делона стала поддержка «ультраправых движений», выразившаяся в заявлении, что Франции следует ограничить приём мигрантов. Наконец, Делону в вину поставили признание, что были времена, когда он шлёпал женщин по заду…

В последнем случае актёр, возможно, имел в виду жест, которым он стряхивал с себя очередную назойливую поклонницу, которыми был буквально облеплен всю молодость. Остальные же обвинения, под которыми подписались 22 тысячи пользователей Сети (немного, если вдуматься), решивших диктовать французам правила, носят чисто политический характер и больше напоминают наглый империалистический диктат американцев.

Почему вообще феминистки рассчитывали, что могут как-то повлиять на политику Каннского фестиваля? В целом эта киноплощадка и в самом деле довольно либеральная, там регулярно проводятся те или иные явные и скрытые политические акции — в 2004 году вручили главный приз фильму американца Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», направленный против политики тогдашней республиканской администрации США. Сейчас на постоянной основе поддерживают русофобские фильмы украинских режиссёров. Фильмы по «толерантной» повестке из года в год буквально затопляют конкурсную программу Канн. Был и прецедент преследования за слова, когда в 2011 Ларс фон Триер с присущим ему обычно стёбом заявил, что считает себя нацистом и сочувствует Гитлеру, дирекция фестиваля на много лет признала его персоной нон грата, и вернулся датчанин в Канны только в 2018 году.

Ларс фон Триер. Фото: www.globallookpress.com

Однако Делон — не нацист и ничего подобного не заявлял, а главное, мало есть на свете вещей, которые так сильно бесили бы французов, как попытки США диктовать им свою волю, особенно в вопросах культуры. Культурный антиамериканизм — один из китов современной французской идентичности. Вспомним, как в январе 2018-го сотня французских женщин во главе с Катрин Денёв категорически высказались против кампании #MeToo и заявили, что если речь идёт не о насилии, право мужчин приставать к женщинам незыблемо и является частью свободы. Фактически после этого обращения «митушная» кампания осталась чисто американским психозом и в остальном мире из моды вышла.

Мало сомнений в том, что престиж Делона в результате нападок на него американских феминисток как на «расиста, сексиста и гомофоба» в самой Франции значительно вырастет. Дирекция фестиваля уже сказала покушениям на «Золотую пальмовую ветвь» актёра твёрдое «нет», заявив, что вручает не «Нобелевскую премию мира», а приз за вклад в киноискусство, который в случае Делона неоспорим.

Во французской прессе поднялась возмущённая волна в поддержку Делона. В частности, консервативная газета «Фигаро» опубликовала развёрнутое интервью с известным адвокатом и писателем Эммануэлем Пьерра, который осудил тот факт, что навязываемая феминистками и прочими паладинами толерантности цензура ведёт к самоцензуре художников и страху «не соответствовать требованиям новой морали».

Сейчас в американских кампусах снимают портреты таких великих людей, как Христофор Колумб, под предлогом того, что они были работорговцами и сторонниками сегрегации. Но если так дальше пойдёт, с кем мы останемся?

— отметил Пьерра.

Эммануэль Пьерра. Фото: www.globallookpress.com

Делона пресса защищает, в основном апеллируя к необходимости разделять художника и человека и ссылаясь на творческую свободу. Но не будем лукавить, на деле артист является не только звездой кинематографа на все времена, но и значимой общественной фигурой, хотя по политическим вопросам высказывается крайне редко.

Делон — голос консервативных и здравомыслящих французов, которым неприятен весь этот либеральный ад, разверзшийся в последние десятилетия. В молодости он сражался за свою страну на войне в Индокитае в рядах парашютно-десантных войск, где подружился с другим в будущем знаменитым парашютистом — Жан-Мари Ле Пеном, основателем «Национального фронта», которого поддерживал как человека и как политика долгие годы. В 2013 году Делон со скандалом покинул пост председателя жюри конкурса «Мисс Франция», когда ему поставили на вид, что в одном из интервью он высказался в поддержку «Национального фронта».

Я просто хочу вам сказать, что прорыв Движения женевских граждан, так же как прорыв "Фронт Насьёналь", очень обнадёживает. Люди знали другую Францию при де Голле или даже при Миттеране. Вот почему "Фронт Насьёналь", как и Движение женевских граждан в Женеве, занимает очень важное место, и я это приветствую, я это буду продвигать и понимаю очень хорошо… В течение многих лет вели свою борьбу Ле Пен-отец и его дочь, но они вели её одни. Теперь впервые они больше не одни, с ними все французы. Это важно!

— сказал тогда актёр по поводу выборов в Европарламент, на которых уверенно лидировали национальные партии.

А. Делон. Фото: www.globallookpress.com

Любопытно, что нынешний скандал снова произошёл накануне выборов в Европарламент, на которых партия Ле Пен лидирует с огромным отрывом, несмотря на все усилия Макрона. И, несомненно, нападки на Делона именно сейчас имеют самую прямую связь с этими выборами: противникам национально-консервативных сил важно запугать граждан, придерживающихся сходных с Делоном взглядов, заставить их стыдиться своих убеждений и тем самым снизить хотя бы немного впечатляющий процент тех, кто намеревается голосовать за правых.

Делон всегда подчёркивал, что он приверженец генерала Де Голля, создателя Пятой республики, своего рода символа консерватизма, патриотизма и французского национализма с упором на величие страны. И именно как консерватору ему не нравится многое из происходящего.

В разгар споров о «гей-усыновлениях», когда в протест против требований извращенцев на улицу выходили миллионы людей, Делон высказался и о гомосексуализме, и о притязаниях его адептов вполне определённо:

«Ну да, это противоестественно, простите, но это так. Нужно любить женщин, ухаживать за женщинами… а не волочиться за мужиками и не позволять мужикам волочиться за собой».

Это мнение звучало особенно весомо с учётом того, что всю молодость красавца-актёра окружала аура слухов, приписывавшая ему романы то с Лукино Висконти, у которого тот снимался в «Рокко и его братьях», то с кем-нибудь ещё. «Не давать за собой волочиться мужчинам» — кредо Делона в этом контексте прозвучало вполне внятно.

А. Делон. Фото: www.globallookpress.com

Стал он настоящим голосом миллионов и в вопросе об усыновлениях: пусть живут друг с другом, если хотят, но при чём тут несчастные сироты, которым нужны нормальные отец и мать, а не «родитель 1» и «родитель 2»?

Систематически высказывается Делон и против мигрантского нашествия на Европу, призывая сохранить французское лицо Франции. Здесь он выступает в унисон с другим символом французского кино Брижит Бардо, с которой дружит уже полвека.

Бардо, чей муж Бернар д'Ормаль был много лет советником Ле Пена, уже давно считается главной «исламофобкой» Франции и даже была несколько раз осуждена по французскому аналогу 282-й статьи за критику религии, в которой и по сей день совершаются кровавые жертвоприношения животных (актриса — ещё и видная зоозащитница).

В 2001 году Бардо написала «Открытое письмо моей потерянной Франции», где есть такие слова: «Моя родина, моя страна, моя Франция, ты переполнена чужаками». В 2003 году вышла её книга «Крик в тишине», в которой она обвиняет мигрантов в том, что «они не уважают наши законы, наши традиции, нашу культуру». «Франция устала быть в полном подчинении у этих людей, они разрушают нас, разрушают нашу страну, навязывают нам своё мнение», — написала она в ещё одном открытом письме, адресованном министру внутренних дел страны в 2006 году.

В 2012 и 2017 годах она со всей определённостью поддерживала на президентских выборах Марин Ле Пен, называя её Жанной д'Арк XXI века, и агитировала против Эммануэля Макрона. Неоднократно она высказывала и симпатию Владимиру Путину, столь характерную для современных европейцев консервативных взглядов.

Марин Ле Пен. Фото: www.globallookpress.com

Вообще, есть что-то весьма показательное в тяготении культовых французских актёров к правому флангу. Наряду с Делоном и Бардо вспомним гражданина России Депардьё, ненавидимого либералами как «друг Путина», вспомним Катрин Денёв, не побоявшуюся стать лицом протеста против истерии #MeToo. Можно вспомнить, как в 2008 году главную французскую кинематографическую премию «Сезар» получил абсолютно неполиткорректный фильм Жан-Поля Лильенфельда «День юбки» («Последний урок» в нашем прокате), в котором сыграла великолепная Изабель Аджани, посвящённый варварскому нашествию молодых мигрантов на французскую школу и его последствиям.

Очевидно, что в такой мощной консервативной струе во французском кино есть нечто большее, чем просто совпадение. Отчасти это связано с тем, что то поколение актёров сформировалось во Франции в эпоху де Голля, когда национализм, патриотизм, гордость великой культурой были для французов как воздух, и это несмотря на левачество большей части французских интеллектуалов. К каковым, впрочем, эти актёры себя никогда не причисляли. Делон даже бравирует тем, что с трудом закончил школу и имеет лишь диплом мясника.

Но главное в другом. Главным для актёров поколения Делона является красота — красота великой европейской культуры, которой они окружены со всех сторон. И всякий человек, работающий с истинной красотой достаточно долго, не может не понимать, что для того, чтобы создать её, нужны определённые социокультурные условия. Нужна традиция, нужен характер народа, нужен определённый уровень цивилизации. Современная же толерантность обрекает Европу на варваризацию, деградацию и культуры, и общества, а значит, и на смерть красоты. Ни Делон, ни Бардо, ни другие не хотят войти в историю как последнее во Франции поколение по-настоящему красивых людей. Поэтому они не сидят молча, а продолжают высказываться и бороться.

Сколько у них сторонников в Европе, покажут выборы в Европарламент, до которых остались считанные дни.