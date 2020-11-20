Алексиевич запуталась в советах оппозиции, но предупредила: "Лукашенко нас победит"

Писательница Светлана Алексиевич, которая после отъезда из Белоруссии в сентябре обосновалась в Германии, сообщила о создании нового координационного совета оппозиции. Впрочем, как впоследствии уточнили другие представители, сведения о другом совете - это дезинформация.

Потом поправилась и сама Алексиевич. По словам другого члена президиума оппозиционной структуры Павла Латушко, она опровергла собственные слова.

"Она подтверждает свою позицию, что она является членом президиума координационного совета и координационный совет продолжает функционировать", - приводит РИА "Новости" комментарий Латушко.

Пока писательница предпочитает комментировать политические события из Берлина. По её словам, она не вернётся в Белоруссию, пока Лукашенко остаётся у власти.

При этом, убеждена Алексиевич, мирная передача власти, на которой настаивает оппозиция, ни к чему не приведёт.

В интервью Spiegel она заявила, что "если так пойдёт дальше, Лукашенко нас победит".