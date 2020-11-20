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Алексиевич запуталась в советах оппозиции, но предупредила: "Лукашенко нас победит"

20 ноября 2020, 23:35  •  90 • Политика
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич заявила, что её слова о создании альтернативного совета оппозиции не так поняли. При этом, убеждена она, ситуация в республике может обернуться так, что "Лукашенко нас победит".
Писательница Светлана Алексиевич, которая после отъезда из Белоруссии в сентябре обосновалась в Германии, сообщила о создании нового координационного совета оппозиции. Впрочем, как впоследствии уточнили другие представители, сведения о другом совете - это дезинформация.
Потом поправилась и сама Алексиевич. По словам другого члена президиума оппозиционной структуры Павла Латушко, она опровергла собственные слова.
"Она подтверждает свою позицию, что она является членом президиума координационного совета и координационный совет продолжает функционировать", - приводит РИА "Новости" комментарий Латушко.
Пока писательница предпочитает комментировать политические события из Берлина. По её словам, она не вернётся в Белоруссию, пока Лукашенко остаётся у власти.
При этом, убеждена Алексиевич, мирная передача власти, на которой настаивает оппозиция, ни к чему не приведёт.
В интервью Spiegel она заявила, что "если так пойдёт дальше, Лукашенко нас победит".

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