Алексиевич после призывов к Лукашенко "уйти красиво" вызвали в СК

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич в среду ждут в Следственном комитете Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, писательница, которая также входит в президиум так называемого Координационного совета оппозиции, вызвана как свидетель.

Отмечается, что беседа с литератором, назначенная на два часа дня 26 августа, будет вестись в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.

Как указали в белорусском СК, речь идёт об уголовном деле по факту созданного оппозицией совета. До этого в СК были вызваны ряд членов президиума этой самопровозглашённой структуры.

Ранее Алексиевич на фоне протестов в республике публично обратилась к действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. В своей речи Алексиевич не обошлась без пафоса и процитировала слова журналистки Калинкиной: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]".

В интервью, данном на "Радио Свобода", писательница заявила, что на выборах победила соперница Лукашенко Светлана Тихановская.