Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизн...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
Главная / Политика

Алексиевич после призывов к Лукашенко "уйти красиво" вызвали в СК

24 августа 2020, 22:25  •  95 • Политика
Писательницу Светлану Алексиевич, которая поддержала протесты в Белоруссии и также обратилась к действующему лидеру страны с призывом "уйти красиво", вызывают в Следственный комитет. Как заявили в ведомстве, представительница самопровозглашённого координационного совета вызвана как свидетель.
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич в среду ждут в Следственном комитете Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, писательница, которая также входит в президиум так называемого Координационного совета оппозиции, вызвана как свидетель.
Отмечается, что беседа с литератором, назначенная на два часа дня 26 августа, будет вестись в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.
Как указали в белорусском СК, речь идёт об уголовном деле по факту созданного оппозицией совета. До этого в СК были вызваны ряд членов президиума этой самопровозглашённой структуры.
Ранее Алексиевич на фоне протестов в республике публично обратилась к действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. В своей речи Алексиевич не обошлась без пафоса и процитировала слова журналистки Калинкиной: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]".
В интервью, данном на "Радио Свобода", писательница заявила, что на выборах победила соперница Лукашенко Светлана Тихановская.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
24 августа 2020, 11:25
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
24 августа 2020, 16:55
Кого СБУ пытались похитить в Москве - источник назвал имя, а исполнитель оформил явку с повинной
24 августа 2020, 16:55
Попросил у России военной помощи: Кравчук сдал Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отка...
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде пу...
24 августа 2020, 11:25
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
24 августа 2020, 13:15
Неудобную правду о Навальном объяснил политтехнолог: Есть только два варианта
24 августа 2020, 09:35
Из Омска немцы вытащили своего агента? "Посмотрите, какие врачи прилетели за Нав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
18 августа 2020, 12:20
"Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.