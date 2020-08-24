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Алексиевич после призывов к Лукашенко "уйти красиво" вызвали в СК
24 августа 2020, 22:25 • 95 • Политика
Писательницу Светлану Алексиевич, которая поддержала протесты в Белоруссии и также обратилась к действующему лидеру страны с призывом "уйти красиво", вызывают в Следственный комитет. Как заявили в ведомстве, представительница самопровозглашённого координационного совета вызвана как свидетель.
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич в среду ждут в Следственном комитете Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, писательница, которая также входит в президиум так называемого Координационного совета оппозиции, вызвана как свидетель.
Отмечается, что беседа с литератором, назначенная на два часа дня 26 августа, будет вестись в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.
Как указали в белорусском СК, речь идёт об уголовном деле по факту созданного оппозицией совета. До этого в СК были вызваны ряд членов президиума этой самопровозглашённой структуры.
Ранее Алексиевич на фоне протестов в республике публично обратилась к действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. В своей речи Алексиевич не обошлась без пафоса и процитировала слова журналистки Калинкиной: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]".
В интервью, данном на "Радио Свобода", писательница заявила, что на выборах победила соперница Лукашенко Светлана Тихановская.
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