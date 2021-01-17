Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат

"Навальный. История измены. Эпизод 1". Царьград публикует первую часть из серии своего нового расследования о победителях рейтинга русофобов. Ранее, напомним, более трёхсот тысяч жителей России проголосовали за политических и общественных деятелей, известных в России и за рубежом своей русофобией.

В тройку лидеров вошли глава Сбербанка Герман Греф, экс-руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс и оппозиционер Алексей Навальный. Параллельно мы начали вести расследования о каждом из них. "Первому русскому" есть что рассказать о каждом - то, что они предпочитают скрывать от широкой общественности и даже от своих близких.

На Навального в распоряжении Царьграда оказалось немало компромата - интересных фото, видео и документов, касающихся и самого блогера, и его семьи, и сторонников.

Мы же полагаем, что наша аудитория должна знать правду, которую мы не боимся говорить. Мы будем откровенно, честно и непредвзято делиться информацией, которую узнаем. Уже узнали.

Во второй половине 2020 года главным хэдлайнером был якобы отравленный российскими спецслужбами Алексей Навальный. В воскресенье, 17 января, он должен прилететь в Москву. И, конечно, к рейсу с берлинским пациентом на борту приковано повышенное внимание. Лучшее время, чтобы разыграть спектакль, придумать сложно.

Был антракт - теперь начинается второй акт. Свет, занавес… Алексей отправляется в Россию, зная, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует его задержать ещё до решения суда. А суд в свою очередь рассмотрит вопрос о замене условного срока на реальный.

И этот трюк с возвращением имеет смысл только в том случае, если главная роль в этом спектакле перейдёт от Алексея Навального к его жене Юлии, у которой, как известно, даже более радикальные взгляды на политику, чем у главного оппозиционера страны.

Что супруга "берлинского пациента" может в случае ареста Алексея перехватить политическую повестку и стать, по сути, Тихановской 2:0, допустил политтехнолог Марат Баширов.

Чуть ранее о женской рокировке с оппозиционером писал и политолог Сергей Карнаухов, полагая, что "Юлию США попытаются поставить на место Навального, которая под предлогом борьбы за свободу мужа будет тащить за собой протухшую и дурно пахнущую оппозиционную повестку", а "рядом с ней будет Люба Соболь и, полагаю, Мария Певчих".

На самолёт Алексей Навальный и Юля должны сесть вместе. По нашей информации, билеты это подтверждают. Это снова доказывает, что к нам на политическую арену влетает совсем не Алексей. "Женская карта" была уже разыграна у нас на глазах прямо под боком у России летом прошлого года.