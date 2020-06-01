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Алексей Журавлев: Проголосовать по поправкам к Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
01 июня 2020, 22:20 • 58 • В России
1 июня президент страны сообщил, что ровно через месяц россияне смогут сказать «да» или «нет» изменениям в основной закон, которые так активно обсуждались в обществе зимой и в начале весны - до того, как пандемия вытеснила все прочие темы на обочину внимания.
За комментарием «КП» обратилась к руководителю партии «Родина» Алексею Журавлеву.
- Алексей Александрович, почему датой голосования все-таки выбрано 1 июля, отчего не позже?
- Я убежден — это правильная дата. Хотя провести голосование можно хоть завтра.
- Завтра — опасно.
- Я имею виду, что уже около 90 процентов граждан страны, имеющие право голоса, с поправками в конституцию так или иначе ознакомились. И тем или иным способом многие свое мнение за минувшее с 15 января время высказали. Ну или как минимум его сформировали. Но, конечно, сегодня еще во многих регионах не снят карантин. С учетом того, как развивается обстановка, выбор 1 июля — хороший выбор.
- Безопасность этого всенародного волеизъявления..
- Меры приняты беспрецедентные. Это касается и того, что по линии Роспотребнадзора будет предпринято, так и собственно по линии Центризбиркома. Меры эти могут кому-то показаться даже несколько избыточными. Но, с моей точки зрения, они оправданы абсолютно. Чтобы ни один гражданин, придя в пункт голосования, не заболел.
- Маски, перчатки, антисептики?
- Да к тому же все члены комиссий еще и тестирование перед этим пройдут! И ручки выдавать станут одноразовые, и растянуто во времени само голосование будет! Речь шла и об организации возможности выразить свою волю на открытом воздухе. Извините за такое сравнение, но прийти и высказаться за поправки, думаю, безопаснее, чем сходить в магазин.
- Пандемия пройдет, а поправки останутся...
- Мы выходим из пандемии и не можем останавливать те процессы, которые идут в стране. Изменения, которые вызвали эти поправки в основной закон, они же показывают: это все назрело! И оттягивать нельзя
Кстати, от голосования не отказались в странах, где коронавирус тоже дел наделал. И в Южной Корее, и в Израиле, и во Франции. В Польше выборы президента не стали отменять. В Сербии. Поправки в нашу конституцию — просто насущная необходимость. С Конституцией в ее нынешнем виде дальше жить уже невозможно. Ну что такое, когда международное право выше нашего основного закона? Закончатся наконец все эти разговоры про территориальную целостность! Я уже не говорю о пакете социальных мер. В том числе гарантированное право на бесплатное здравоохранение — актуальность этого сейчас, кажется понимают все.
- Как думаете — народ активно пойдет высказать свое мнение, лето ведь, разгар дачного сезона…
- Партия «Родина» проводила мониторинг в регионах. Мы массово опрашивали наших сторонников. Около 75 процентов граждан готовы прийти, чтобы сказать, что они думают об изменениях в Конституции. И в этом вопросе нет политической конкуренции между различными движениями. Этот вопрос имеет консолидирующее значение. Против этих поправок не высказалась ни одна из партий.
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