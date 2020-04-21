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Алексей Волин: Цифровые пропуска свободу не ущемляют и никому не вредят. А после вируса уже не понадобятся

21 апреля 2020, 18:35  •  58 • В России

- Алексей Константинович, почему именно Минкомсвязи доверили заниматься цифровыми пропусками?

- Минкомсвязи не занимается цифровыми пропусками, это - департамент информационных технологий мэрии Москвы.

- А вы?

- Я занимаюсь средствами массовой информации и являюсь пользователем цифрового пропуска.

- Но вот - ряд ваших заявлений прозвучал, таких нормальных, профессиональных... Это вы - просто как сторонний наблюдатель, что ли?

- Меня спросили, считаю ли я, что цифровые пропуска сохранятся после коронавируса? Я сказал, что не вижу необходимости сохранения цифровых пропусков после коронавируса. Не видел еще ни одного человека, который бы придерживался другой точки зрения.

- К вам еще такой вопрос как к крутому профессионалу. В принципе, уже мелькало в печати, что, по сути, мэрия Москвы собрала досье на население столицы. Не повредит ли это нашей свободе?

- Я, во-первых, не вижу, какое досье мэрия Москвы собрала на жителей столицы. Потому что все лица - неоднократно, в самых разных местах, оставляют данные своих паспортов, не говоря уже о том, что эти люди здесь зарегистрированы.

А второе – я точно знаю, что данные ИНН разного рода организаций, где работают люди, тоже для мэрии совершенно не являются секретом.

- А вот вы лично - руководитель одного из наших любимых министерств - как переживаете карантин?

- Я его переживаю на рабочем месте.

- Маску надеваете, пользуетесь какими-то дезинфицирующими средствами?

- Руки я всегда мыл, еще и до коронавируса. Маску надо надевать - по правилам - при входе в здание министерства, но на рабочем месте можно - без нее. Так как, кроме меня, в кабинете никто не сидит, и заразить я могу, в лучшем случае, стол или телефон, если вдруг со мной что-то произойдет,- то маской в кабинете я не пользуюсь.

- Как тогда здоровье вашего телефона, стола и других предметов, которые вас сейчас окружают?

- От них не поступали жалобы. (смеётся) И анализы на коронавирус у них пока не проводились. Они не чихают, не кашляют и поддерживают комнатную температуру. Телефон, зараза, правда, иногда греется. (вздыхает)

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- А маска у вас сейчас - в кармане? Во внутреннем или в наружном?

- Маска? В сумке.

- Вы через плечо такую сумочку носите, правильно?

- (теряя терпение - немного сквозь зубы) Да, я ношу сумочку через плечо.

- Как у вас настроение? Сколько нам, вообще, сидеть, мучиться в неволе? Разве это свободная пресса, если она на карантине?

- А пресса у нас - на рабочем месте. Потому что хотел бы вам напомнить, что во всех указах в отношении введения карантина и самоизоляции отдельно содержался пункт про то, что средства массовой информации должны продолжить свою работу. Более того, обращаю ваше внимание, такого не было сделано ни для одной отрасли.

- А мы отрасль, что ли?

- А кто же вы, по-вашему?

- Ну, мы свободолюбивые, талантливые, гениальные журналисты.

- Журналисты у нас, вне всякого сомнения, талантливые (хотя встречаются всякие). Гениальные – (называет несколько известных фамилий именно из «Комсомолки». Я, в свою очередь, называю одного из наших руководителей. А. Г.)

- Молодец! Это как раз является лучшим проявлением свободолюбия! Если радиослушатели и читатели не знают, этот руководитель является руководителем Гамова и работодателем. Он ему платит деньги. И Гамов его искренне любит.

- Я не за деньги люблю…

- Да? Вне всякого сомнения.

- Ну чего вы меня тоже подкалываете, Алексей Константинович? Это же мы всё даем в эфир.

- Я не знаю, может быть, вы цензуре меня подвергнете.

- Нет, у нас нецензурное радио!

- Но я не верю, что два моих товарища, такие как (снова называет уже вышеназванные фамилии. - А.Г.), будут подвергать меня цензуре.

- Нет, никогда!

- Особенно - когда мы хорошо говорим про того и про другого.

- Спасибо вам огромное.

- Давайте, Саша. Счастливо.

- Здоровья вам. Берегите себя.

- Спасибо. И вам тоже. И вашим близким также - обязательно!

Алексей Волин: «Цифровые пропуска свободу не ущемляют и никому не вредят. А после вируса уже не понадобятся».Александр ГАМОВ

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