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Алексей Венедиктов - о встрече с Вышинским в киевском СИЗО: Кирилл здоров. Не сломлен. Надеется отстоять свою невиновность

10 июля 2019, 20:09  •  58 • В России

- Леш, привет! Народ наш интересуется - по поводу твоей встречи в киевском СИЗО с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. На тебя он какое впечатление произвел?

- Кирилл здоров. Он, конечно, угнетен психологически. Но самое главное, что мы с ним обсуждали, что дальше. И он сказал, что как украинский гражданин будет в украинском суде отстаивать свою полную невиновность. И хочет, чтобы процесс дошел до конца. Поскольку я привез письмо от мамы Кирилла Вышинского для президента Зеленского, я был связным с семьей, я уже поговорил с его женой Ириной после встречи по телефону..

- Очень интересно!

- Потому что это - чисто гуманитарная история. И, я думаю, что разрешение посетить СИЗО такое – это некий ответ на то письмо, которое я передал.

- А, сначала было письмо мамы Вышинского Зеленскому.

- Да. Сначала было письмо. Я утром его передал. И затем мне сказали: ждите на телефоне. И через полтора часа позвонили из офиса президента и сказали: не хотели бы вы… Я сказал: хочу. На самом деле - это такой жест президента.

- Это было сегодня?

- Сегодня, да. (В среду, 10 июля. - А.Г.)

Я прилетел вчера вечером. А сегодня с утра все это началось. Я так понимаю, - что это жест президента маме Кирилла, в первую очередь, и жене.

Я просто надеюсь, что 15 июля, когда начнется суд по существу, мне кажется, что все с пониманием отнесутся к тому, что происходит.

Кирилл, как украинский гражданин, будет в украинском суде отстаивать свою полную невиновность.Фото: ТАСС

- А что в письме мамы Вышинского - Зеленскому - может быть?

- Ты будешь смеяться, я не читал. Но это - абсолютно личное. Письмо опубликовать может только либо мама, либо Зеленский.

Я ознакомил с письмом Кирилла. Он был очень тронут маминым письмом.

- Он никак его не комментировал?

- Нет. Что я знаю точно, в этом письме нет просьбы никакой. Внимание! – никакой просьбы. Некоторые коллеги пишут, что там - просьба об освобождении. Но из того, что я говорил с людьми, которые читали перед тем, как передать президенту, -они удивлялись, что там нет просьбы.

Там есть описание ситуации семейной – гуманитарной. Вот это есть. Просьбы нет, а есть такой рассказ о семье. Как я понял.

- Я знаю Венедиктова, поэтому было бы странным, если бы ты не попросил аудиенции у Зеленского.

- Он, к сожалению, сегодня уехал, в Чернобыль, по-моему. Мы бы состыковались, но я впервые за пять лет приехал на Украину, это значит, что, если надо, я еще приеду.

- Сколько ты у Вышинского был?

- Я у него был 42 минуты, из них 17 минут один на один. Со мной - часть времени - находилась уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, которая и провела меня.

- О чем же вы говорили с Вышинским?

- Я ему задал вопрос, остается ли он украинским гражданином. Он сказал: «Это моя страна, я украинский гражданин. И поэтому именно в украинском суде я хочу добиться своего оправдания. И я буду этого добиваться.

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