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Алексей Венедиктов - о плане Байдена: "Выманивает Путина"

24 февраля 2022, 07:25  •  77 • Политика
Алексей Венедиктов высказался о заявлении Белого дома не воевать за Украину. Комментарий о плане Байдена получился коротким и, хочется верить, ироничным: "Выманивает Путина".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе регулярного брифинга, что президент США Джо Байден ни при каких обстоятельствах не направит войска на Украину. В данном случае точка зрения Байдена не поменялась, подчеркнула Псаки.
У президента [Байдена] нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину,
- цитата представителя Белого дома.
Американские представители и ранее заявляли, что не допустят прямого участия военных США в любых украинских противостояниях. Теперь, когда источники дают Украине 48 часов до "вторжения России", заявление продублировано. Тут же стоит отметить, что "вторжение России" с назначенной датой - очередной неподтверждённый фейк, используемый для обострения ситуации. И своей цели он достиг - власти Украины ввели режим ЧП на всей территории страны.
Тем временем главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, комментируя отказ США воевать за Украину, оставил следующую запись в личном телеграм-канале aavst:
Белый дом: "США ни при каком сценарии не направят войска на Украину воевать с Россией"!
Слушайте, сто пудов выманивает Путина в Украину.
С сожалением остаётся отметить, что политика США, действительно, всё больше походит на странный блокбастер.
Фото: t.me/aavst55.

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