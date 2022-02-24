Алексей Венедиктов - о плане Байдена: "Выманивает Путина"

Алексей Венедиктов высказался о заявлении Белого дома не воевать за Украину. Комментарий о плане Байдена получился коротким и, хочется верить, ироничным: "Выманивает Путина".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе регулярного брифинга, что президент США Джо Байден ни при каких обстоятельствах не направит войска на Украину. В данном случае точка зрения Байдена не поменялась, подчеркнула Псаки.

У президента [Байдена] нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину,

- цитата представителя Белого дома.

Американские представители и ранее заявляли, что не допустят прямого участия военных США в любых украинских противостояниях. Теперь, когда источники дают Украине 48 часов до "вторжения России", заявление продублировано. Тут же стоит отметить, что "вторжение России" с назначенной датой - очередной неподтверждённый фейк, используемый для обострения ситуации. И своей цели он достиг - власти Украины ввели режим ЧП на всей территории страны.

Тем временем главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, комментируя отказ США воевать за Украину, оставил следующую запись в личном телеграм-канале aavst:

Белый дом: "США ни при каком сценарии не направят войска на Украину воевать с Россией"! Слушайте, сто пудов выманивает Путина в Украину.

С сожалением остаётся отметить, что политика США, действительно, всё больше походит на странный блокбастер.

Фото: t.me/aavst55.