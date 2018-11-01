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"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего

01 ноября 2018, 13:24  •  314 • В России

- В санкционном списке 322 персоналии и 68 компании соседней страны. Есть агропромышленные предприятия — и их много. Есть добывающие, есть машиностроительные. Но, например, нет тех, кто качает и продает газ ( за одним исключением). И нет нескольких известных, в том числе одиозных, миллиардеров из списка «Форбс».

- Этот список и эти санкции давно назрели и перезрели. Была дикая ситуация, когда украинский режим заявлял, что он ведет войну с Россией. Грабились принадлежащие России предприятия — например, банки, в первую очередь, в Киеве. И при этом те же деятели киевского режима продолжали иметь собственность на территории России. И продолжали получать с нее доходы. И не толко в Крыму. В центре Москвы была недвижимость господина Коломойского. Большой вопрос, когда он от нее отказался и кому он ее продал. Подобного рода личности наживались, а Россия долго закрывала на это глаза. Этот удар был востребован - и он, наконец, нанесен.

На Украине грабились принадлежащие России предприятия — например, банкиФото: EAST NEWS

- В списке нет «Нафтогаза», который постоянно выдвигает судебные претензии к России...

- Что касается «Нафтогаза» ничего удивительного в его отсутствии в санкционном списке нет. Наши отношения с этой компаний связаны с российскими поставками газа в Западную Европу. Не можем же мы перекрыть этот вентиль - и лишить Берлин и Вену российского голубого топлива! Пока обходные пути не готовы, идти на такое — просто глупость. Назло маме отморозим уши? Тут просто здоровый прагматизм.

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Коломойского в списке неФото: EAST NEWS

- Кстати, упомянутого вами Коломойского в списке нет.

- Это интересно. По поводу конкретных персоналий немало вопросов. Они связаны, в том числе, и с договоренностями, которые эти персоналии достигли с российской стороной. И Ахметова в этом списке тоже нет. И Фирташа. Вы обратили внимание на временной зазор, который был между объявлением о санкциях и публикаций конкретного списка и вступления санкций в силу? Известно, что многие из тех, кто не хотел попасть в этот список, проявили чудеса изворотливости и дипломатии — чтобы не оказаться в числе этих фигур. И они там не оказались. То есть дипломатическое искусство таких персонажей достигло своей цели. Из чего не следует, что это… не во вред России.

- Реакция из Украины будет быстрой?

- Это гадание на кофейной гуще.

- Для кого это больший удар — для персон или для компаний?

- Для тех и для других. Трудно разрывать. Надо специально рассматривать, какие связи у конкретных предприятий в области металлургии, обработки остались с России.

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В списке нет Порошенко Петра, но есть Порошенко Алексей — сын президентаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На избирательную компанию на Украине это повлияет?

- Серьезно — вряд ли.

- В списке нет Порошенко Петра, но есть Порошенко Алексей — сын президента…Это - звонок папе?

- Конечно, кому же еще? Против самого президента страны санкции мы водить не можем, пока он считается легитимно избранным.

- Украина ранее ввела санкции против 388 россиян, мы ответили санкциями против 322 человек — ответ адекватный и своевременный?

- Ну, Россия просто побольше. Разница в 60 человек значения не имеет — главное, что этот список появился. Что мы перестали безропотно сносить все выходки киевского режима. Нанесен удар по карману тех, кто откровенно ведет антироссийскую политику. Им слишком долго удавалось гадить России безнаказанно. И притом наживаться в России.

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