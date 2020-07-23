Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди»: Почему людей нужно защищать от вредных продуктов

Иными словами, всего 12% людей в стране заботятся о своем здоровье, стараются есть полезные продукты. Остальные, к сожалению, едят то, чем их кормят.

Минздрав признал проблему, это отрадно. В России уже много лет продаются продукты и готовые блюда, которые наносят вред здоровью. И это не только значительная часть фастфуда и сладкая газировка, но и те продукты, которые мы ежедневно покупаем в магазинах. Бройлерная курятина, из которой на сковородку стаканами вытекает непонятная жидкость. Торты и пирожные, которые могут храниться по нескольку месяцев без холодильника. Хлеб, который неделями не черствеет. Красная икра из рыбных отходов, желатина и красителей.

Сами продукты при этом фасуются в яркие упаковки и выглядят вполне аппетитно. Но аппетит этот нездоровый, поскольку ингредиенты этих продуктов обладают разрушительным действием. Трансжиры, аспартам, пальмовое масло, антибиотики, искусственные красители, усилители вкуса, гормоны роста, сахар и фруктоза. Все это мы в итоге потребляем вместе с мясом, рыбой, колбасой, молоком, хлебом, печеньем, сладкой газировкой.

100 - 140 г сахара съедает средний россиянин в день, согласно данным ВОЗ. При этом максимальный безопасный уровень потребления сахара - 50 г, а рекомендуемый - 25 г. Сахар - это универсальный клеточный яд, который приводит к атеросклерозу, ожирению, нейропатиям и диабету. Сахар в рационе ребенка - замедление умственного и физического развития. Фруктоза оказывает столь же выраженное токсическое действие, как и обычный сахар, ученые в этом единодушны.

Чиновники обо всем этом молчат. Они давно отдали весь продуктовый ретейл на откуп производителям и продавцам. А те живут по законам рынка. Их цель - производить как можно более дешевые продукты по сравнению с конкурентами. Качество вторично. Реклама делает ставку на цену, вкус и удовольствие от жизни.

Между тем от правильного или неправильного питания напрямую зависит здоровье людей и нации в целом. Это проблема не только России. Американцы, к примеру, у себя посчитали, что более 50% смертей происходит из-за заболеваний, вызываемых неправильным питанием. А так называемое поколение альфа (2010 - 2025 годов рождения) будет жить меньше, чем их родители.

Наверное, вы замечали, как много на детских площадках стало детей и подростков с лишним весом. Все больше родителей стали беспокоиться, что у их дочерей половое созревание стало начинаться гораздо раньше, уже в 10 - 11 лет. Официально это не связывают с питанием. Но если посмотреть, какое количество продуктов с гормонами роста едят наши дети, то удивляться не приходится. Между тем ученые уже доказали: то, что мы едим, влияет на гены. Поэтому правильное питание - это не только личное здоровье, но и ответственность за здоровье детей и внуков.

Совершенно очевидно, что продуктовый рынок нуждается в серьезных реформах. Выделю три шага, которые, на мой взгляд, необходимо сделать.

Будет логично создать в России такую организацию, которая бы оценивала пользу или вред продуктов с точки зрения их влияния на здоровье.

Продукты не должны наносить вред нашему здоровью!Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Опасное - в мусор

Первый шаг - это ужесточение регулирования, ограничение продаж вредных продуктов и исключение всех опасных ингредиентов. Запретить рекламу мало. Нужно оградить людей от такой еды. Для этого необходимо сначала официально признать, какой продукт вреден, а какой нет. Будет логично создать в России такую организацию, как FDA (Food and Drug Administration) в Америке, которая бы оценивала пользу или вред продуктов с точки зрения их влияния на здоровье. В ней работали бы специалисты по продуктам питания и медики: диетологи, гастроэнтерологи, педиатры.

Когда будет определен перечень вредных продуктов, то возникнет вопрос, как заменить их безопасными, полезными и при этом недорогими.

Натурально и полезно

Второй шаг - это усиление поддержки небольших фермерских хозяйств. В крупные сети фермеров практически не пускают, все распределяется из Москвы. Продовольственные биржи без посредников покрывают менее 1% рынка. Торговые места на рынках давно оккупированы «варягами», как правило, из бывших союзных республик. Сплошь и рядом возникает ситуация, когда рязанский или калужский фермер не может сам продать в Рязани или в Калуге свои кабачки или картошку. И вынужден либо отдавать их за бесценок посредникам, либо утилизировать.

По отдельным товарным позициям государство вполне может обязать торговые сети закупать от 10% до 30% продукции у местных производителей. Это будет особенно актуально для сезонных продуктов. Странно видеть, например, летом в магазинах Краснодара турецкую черешню, а в Рязанской области, где находятся Луховицы - огуречная столица России, - огурцы из подмосковных теплиц.

Местные продукты надо не только закупать, но еще и выделять эти продукты на полке. К примеру, ценниками другого цвета. Или вообще предоставить для них отдельную полку. Покупатель должен видеть, что это местные овощи, сметана, колбаса, сыр или рыба. Для фермеров, делающих полезную продукцию, например, суперфуды, можно предусмотреть и другие преференции: налоговые льготы, дополнительные субсидии государства для погашения кредитов.

Это будет стимулировать агрофермеров развивать бизнес, создавать новые рабочие места. Цены на местные продукты будут ниже. Повысится качество, поскольку ты не продашь своему соседу заплесневелые огурцы, зеленые сливы или протухшую рыбу. Могут ведь и спросить потом.

В 2014 году, на волне санкций мы много говорили об импортозамещении на продовольственном рынке. Но спустя пару лет на наши прилавки стала, к примеру, возвращаться импортная рыба сомнительного качества. И этом притом что Россия добывает 5 млн тонн дикой рыбы в год, которая представляет собой низкокалорийный белок в чистом виде. Но на рынках и магазинах мы видим сибас и дорадо, которых выращивают на фермах в Турции и Иране на неизвестных кормах, с возможным добавлением тех же антибиотиков и красителей. Но покупатель об этом не знает.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Знания - сила

Третьим шагом должно быть максимальное информирование потребителей. Официальный продуктовый ликбез, начиная со школьной скамьи. Школьников ведь у нас тоже зачастую кормят не самой здоровой пищей. Проводить такой ликбез должна та самая организация, которая будет принимать решения о пользе или вреде продуктов.

Ведь знания - это не только сила, но и правильный выбор. Конечно, полностью идеальный продуктовый прилавок создать невозможно. Но если нам удастся хотя бы сократить количество вредных продуктов, то тогда и российский индекс приверженности здоровому образу жизни будет не 12%, а 35 - 40%. А это будет уже реальным шагом на пути к созданию здоровой нации.