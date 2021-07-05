Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева поведут партию «Новые люди» на выборы в Госдуму

Предвыборный съезд одной из самых новых политических партий в России состоялся в Москве в воскресенье, 4 июля, и был больше похож на деловую конференцию. Ни пафосных лозунгов, ни громыхания партийного гимна, ни вставания с кресел при появлении лидера. Вместо этого было много свежих лиц и кандидатов, которые впервые идут в политику, вдохновившись своими успехами в других сферах жизни.

«Мы когда готовились к съезду, вспомнили, как создавалась РСДРП, коммунистическая партия. У них третий съезд проходил в Лондоне, и они к этому времени уже успели расколоться. Я рад, что мы с вами ни на кого не раскололись за год нашей жизни со второго съезда и, к счастью, мы не в Лондоне. Поэтому поздравляю вас, что мы здесь!», – сказал Алексей Нечаев во вступительном слове.

Наверное, потому и не раскололись, что на съезде не было ни малейшего намёка на вождизм. В большом зале собралось несколько сотен делегатов, гостей и журналистов, но голос председателя звучал так, будто он находится в небольшой компании хорошо знакомых людей.

После короткого вступления сразу перешли к делу. Делегаты проголосовали за списки кандидатов в Госдуму по 37 территориальным группам, всего таким образом выдвинуты 239 человек. Кроме того, 215 представителей партии будут участвовать в выборах по одномандатным округам. Федеральную часть партийного списка возглавили Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева – в недавнем прошлом мэр Якутска, а теперь советник Нечаева по работе с регионами.

Заместитель председателя партии Александр Даванков, который, к слову, одним из первых российских политиков выступил в поддержку малого бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений, напомнил, что думские выборы – не единственное, к чему готовятся «Новые люди». В сентябре они будут также участвовать в выборах депутатов более чем 30 заксобраний и шести городских советов. На выборах губернатора Хабаровского края партию будет представлять журналист Владимир Чернышов, а на выборах губернатора Ульяновской области – предприниматель Светлана Горева. «Новые люди» уже создали более 600 избирательных штабов в разных городах страны.

Утверждение кандидатов – лишь первая часть третьего федерального съезда . Следующую запланировали на август, там будет утверждена официальная программа молодой партии. Но, похоже, что дело лишь за формальностями.

Сардана Авксентьева

«Я знаю, я совершенно уверена в том, что люди ждут перемен. И мы, я так вижу нашу задачу, должны стать катализатором позитивных перемен в нашей с вами стране. Первое: больше денег должно оставаться в регионах. Там, где создаётся добавленная стоимость, где она возникает, где добываются недра, где живут и работают люди – там должно оставаться больше денег. Мы говорим, наша партия говорит, что нужно возвращать прямые выборы мэров. Потому что, когда мэр избранный, его работодателем становится его горожанин. Я это знаю не понаслышке. Чиновники должны перестать разговаривать с гражданами как с подростками, которые совершили какой-то проступок. Это должен быть уважительный равноправный диалог», – заявила на съезде Сардана Авксентьева.

Среди других известных кандидатов партия выдвинула в Госдуму Саганджи Тарбаева, чемпиона Высшей лиги КВН 2006 года. В конце 2020-го он по своей инициативе сложил полномочия зампреда правительства Калмыкии и решил заняться публичной политикой. «Для меня этот опыт был бесценным, поскольку я увидел систему изнутри. Я понял, что работая в исполнительной власти очень сложно изменить систему изнутри, поскольку в среде чиновников инициатива не всегда приветствуется, а креатив тем более», – пояснил Тарбаев.

Саганджи Тарбаев

Журналист и телеведущий Денис Терехов, которого «Новые люди» выдвинули в Госдуму от Красноярского края, сформулировал задачу партии ещё проще: «А кто здесь вакцинировался, кроме меня? Можете руки поднять? Ну да, что и требовалось доказать. Я давно понял, что вакцинация – это на самом деле не про здоровье, она про доверие. Чтобы понять какой реальный рейтинг доверия власти, не нужно смотреть опросы ВЦИОМ. Нужно просто посмотреть статистику вакцинирования. Если не ошибаюсь – 12%. В Америке 46%, в Израиле 60%, в некоторых странах за 80%, а у нас 12%. Я иду на выборы, чтобы это доверие восстановить. Мы должны порядочности, честности, доверию – этим словам довольно простым и банальным вернуть их главную значимость. Быть честным должно быть таким же естественным, как чистить зубы».

Партия «Новые люди» была зарегистрирована Минюстом в марте 2020 года. В единый день голосования 13 сентября прошлого года она преодолела избирательный барьер в Костромской, Рязанской, Калужской и Новосибирской областях. Благодаря этому партия получила возможность выдвинуть кандидатов в Госдуму VIII созыва без сбора подписей.

Фотографии предоставлены пресс-службой партии «Новые люди»