Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Американские истребители оснастят "смертельным оружием" против комплек...
Эксперт назвал сроки примирения России и Украины: "Вопрос в том, какая цена...
Украинских гастролёров по России предложили карать, как жителей Донбасса
Главная / Политика

Алексей Навальный "проиграл" комикам шутки, но попал в фантастический роман

13 мая 2019, 12:54  •  35 • Политика
Алексей Навальный выбран писателем Гурским в качестве прототипа героя фантастического романа. Интересно, что чуть раньше он "проиграл" комикам шутки о себе - в качестве героя для ироничных рассказов или пантомим он не подошел. Не смешной.
"Эхо Москвы" сообщило о литературном воплощении Алексея Навального. Как отмечено в сообщении радиостанции, Навальный стал прототипом героя книги "Корвус Коракс" Льва Гурского. Это фантастический роман.
О чём будет роман, не уточняется. Есть лишь небольшой комментарий Гурского, который сказал, что не предупреждал Навального о решении взять его личность в качестве прототипа для героя романа.
Интересно, что чуть раньше комик Сёмен Слепаков в интервью Жанне Немцовой ответил на вопрос, почему не пишет шуток о Навальном. Всё дело в том, что политик кажется Слепакову просто несмешным. Была одна шутка о Навальном, где он предстал в наборе с другими героями СМИ и политической арены, но и там, как иронично отметил Слепаков, Навального арестовали. Вот и роман получается не о настоящем, а о будущем. Жаль лишь неясно, о чём именно там будет идти речь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 09:39
"От личности не зависит": Аксёнов рассказал, почему Зеленский устроит новую провокацию в Крыму
13 мая 2019, 09:39
Украинских гастролёров по России предложили карать, как жителей Донбасса
13 мая 2019, 03:09
Путин проведет совещания по ОПК в новом формате
12 мая 2019, 23:54
Минюст зачистит политику России от партий, не участвовавших в выборах – СМИ
12 мая 2019, 23:54
Злотый защищает Польшу от неравенства экономик – Качиньский
13 мая 2019, 12:54
Эксперт назвал сроки примирения России и Украины: "Вопрос в том, какая цена?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 мая 2019, 09:39
Воевать с Россией в ВСУ некому: "По любым критериям считаются небоеспособными&qu...
13 мая 2019, 06:24
Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме ...
13 мая 2019, 09:24
Эксперт оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки
13 мая 2019, 06:24
Партия Юлии Тимошенко потребовала провести инаугурацию Зеленского 19 мая
13 мая 2019, 03:09
"Никакие видеоролики не помогут: Зеленскому не позволят отправить Раду в отставк...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
12 мая 2019, 07:39
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.