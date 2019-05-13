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Алексей Навальный "проиграл" комикам шутки, но попал в фантастический роман
13 мая 2019, 12:54 • 35 • Политика
Алексей Навальный выбран писателем Гурским в качестве прототипа героя фантастического романа. Интересно, что чуть раньше он "проиграл" комикам шутки о себе - в качестве героя для ироничных рассказов или пантомим он не подошел. Не смешной.
"Эхо Москвы" сообщило о литературном воплощении Алексея Навального. Как отмечено в сообщении радиостанции, Навальный стал прототипом героя книги "Корвус Коракс" Льва Гурского. Это фантастический роман.
О чём будет роман, не уточняется. Есть лишь небольшой комментарий Гурского, который сказал, что не предупреждал Навального о решении взять его личность в качестве прототипа для героя романа.
Интересно, что чуть раньше комик Сёмен Слепаков в интервью Жанне Немцовой ответил на вопрос, почему не пишет шуток о Навальном. Всё дело в том, что политик кажется Слепакову просто несмешным. Была одна шутка о Навальном, где он предстал в наборе с другими героями СМИ и политической арены, но и там, как иронично отметил Слепаков, Навального арестовали. Вот и роман получается не о настоящем, а о будущем. Жаль лишь неясно, о чём именно там будет идти речь.
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