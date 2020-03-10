Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель • 90 • Аналитика

В Луганске состоялся суд над бывшим заместителем командира бригады «Призрак» Александром Костиным, позывной «Август», на котором его и погибшего комбрига Алексея Мозгового официально назвали преступниками.



Костин был осуждён на 14 лет лишения свободы.







Ну можно только поздравить всех причастных. И задать буквально несколько вопросов по существу.



Я не стану много расписывать, просто выложу копии обвинительного заключения по делу Костина, которые были добыты коллегами из «Русской весны», за что им огромная благодарность.



Кто хочет – читайте, кто не хочет знакомиться с этой писаниной – не читайте. Я был вынужден прочитать.



























Итак, в ночь с 8-го на 9-е мая 2014 года под Свердловском (Луганской, прости господи, республики) были расстреляны два автомобиля, в которых находились бывший руководитель шахты ООО «Борис Инвест» г. Антрацита Олег Бурыхин, его супруга Ирина и их малолетняя дочь.



Ирина, которая ехала вместе с дочерью, погибла на месте. Сама девочка сильно пострадала, но чудом осталась жива. Её отец, получив ранение, выбрался из машины, но погиб под колёсами проезжавшего мимо автомобиля.







Из машины Бурыхина якобы были похищены 300 000 гривен, которые он перевозил.



В конце дам ссылку на материал «РВ», там много несостыковок и ссылка на «Серафима», личность весьма… примечательную. Тем не менее, это весьма хорошая работа, которая позволяет начать задавать вопросы.



Вопрос №1. Почему только сейчас?

Действительно, почему только сейчас органы ЛНР решили, что надо расследовать это дело? Всего-то шесть лет прошло, откуда такая спешка?



Я так понимаю, что пять лет «на раскачку» для ЛНР — это нормально. Что ж, мы люди терпеливые, надеюсь, что еще через пять лет сможем увидеть хоть что-то вразумительное по делу убийства самого Мозгового.



Очень надеюсь, что сможем.



И подвопрос тут же: а судьи кто?





Внимательно ознакомьтесь со списком статей. Там все идут с указкой на УК ЛНР, а вот последняя, самая такая... п. 4 ст.187 УК (в редакции 2001 года).



УК, простите, какой страны? ЛНР? Так ею в 2001 году не пахло даже. Слава Украине была везде и повсеместно.



Вы серьезно? Уроженец России, житель и гражданин ЛНР будет осужден по статье из УК Украины, о чем прокурорские ЛНР стыдливо так умалчивают?



Восхитительно... УК. Просто уголовный кодекс 2001 года. Не важно, чей.



У вас есть другое слово, кроме "позорище"? Вот и у меня нет.



Вопрос №2. Автомобильный пассаж

Я понимаю, что с профессионалами в ЛНР не просто проблема, их там просто нет. Потому уголовное дело шил практикант. Ничем иным объяснить суету вокруг «КамАЗа» я не могу.



Просто давайте подумаем. Якобы для исполнения своего зловещего плана Мозговой и Костин отжали на занимаемой ими базе отдыха «Ясены» принадлежащий гражданину Аминову Виктору Наиловичу автомобиль. Кстати, база принадлежала Аминову же.



В декабре 2018 года «экспертиза» ЛНР установила, что в результате противоправных действий Мозгового и Костина автомобилю Аминова был причинен ущерб в 4220 долларов США. Или 149 747 рублей 76 копеек.



Аплодирую. Стоя. Интересно, а «КамАЗ» после использования обернули в пленочку и он спокойно до декабря 2018 ждал экспертизы?



Вопрос №3. Кто вам сказал, что Мозговой был клиническим идиотом?

Нет, правда, прочитав то, что наваяли в прокуратуре ЛНР, начинаешь понимать, что все было именно так. Откровенно неадекватный человек, получив откуда-то информацию, что Бурыхины «рвут когти» в Россию с крупной суммой денег (на тот момент 300 тысяч гривен – почти миллион рублей), делает все, чтобы «засветиться».



«Отжимает» машину, сажает в нее больше двух десятков бойцов, расстреливает эти «Тойоты» и забирает деньги.



Простите меня.



Да, наши отношения с Мозговым были очень далеки от идеала. Больше того, мы с ним крови попили друг у друга достаточно, ему не нравилась моя реакция на то, что он сажал «на подвал» всю команду гуманитарного отдела, кроме меня (по не зависящим от него обстоятельствам, мог бы – посадил бы), мне не нравилось то, что он в конце 2014 года начал окружать себя подлецами и ворами.



НО. Идиотом АБМ не был. Мозгового можно было назвать кем угодно: идеалистом, излишне доверчивым человеком, его можно было обвинить в излишнем самолюбовании, в глупых поступках, вызванных недостатком образования. Да он был человеком с вагоном и платформой недостатков. Насыпом. Да еще и характер не дай бог каждому.



Очень своеобразный человек.



Но: Мозговой не был моральным уродом, который стал бы стрелять в девчонку и женщину ради чемодана денег. Это мое личное мнение, которое я не поменяю, даже если мне в морду кинут две сотни листов с доказательствами.



У каждого человека есть своя цена. Миллион рублей, а если предположить, что «разведка» Мозгового донесла и время, когда семья Бурыхиных повезет деньги, и количество, миллион – это немного.



Поверьте (кто не хочет – не верьте, мне все равно), в ноябре 2014, когда мы первый раз поругались, я прислал доказательства, что деньги воровали не те, на кого он думал и кого засадил «на подвал». И суммы там были не миллионы, но вполне себе сопоставимые. 475 000 рублей были сняты в один день в Шахтах и Донецке-Ростовском. Факт, было дело. Уже не важно теперь, но то, что в мае у «Призрака» было все нормально с деньгами, и идти на такое кровавое дело, подставляя 20 человек…



После Лисичанска…



Вопрос №4. Кто все-таки стрелял?

В деле в этом плане полный бардак. То стреляли из ПМ (Мозговой). Господи, вот ни за что не поверю. С такой коллекцией стволов, которая была у Борисыча, и чтобы он пошел на такое дело с таким дерьмом…



То стреляли из АК (Костин).



Ну скажите тогда, зачем там остальные 20 человек были? А, наверное, как свидетели. Чтобы было кому обвинить Костина и мертвого Мозгового.



Но даже и там бардак в показаниях.



Один «свидетель» не может дать точный ответ, из чего стреляли: из ПМ или из автомата. У других вообще боевик: то ли три выстрела вверх из ПМ, то ли автоматная очередь вверх из АК, то ли выстрелы по лобовому стеклу.



Несущественно, да? А кто тогда виноват? Почему такое несоответствие, а зато единодушие у всех участников: они все стреляли, и через 10 секунд, услышав плач, перестали. "Президента просто вышвырнули". Как закончились "цветные революции"



И вот кто в это поверит? Нет, правда, уважаемые читатели, кто знает, что такое, когда взвод из автоматов лупит? Можно там вообще хоть что-то услышать? А тем более плач ребенка?



Сержанта не услышишь. Так что малевали эти «показания» люди, которые просто не в курсе, что такое огонь из 20 автоматов.



Я уверен, что все обстояло именно так: две «Тойоты» с Бурыхиными и их личными накоплениями проигнорировали сигнал к остановке на блокпосту и рванули в сторону российской границы.



Сам такое устраивал однажды, переход в Куйбышевской, очень уж не хотелось с «казаками» делиться, а встречающие чуть задержались. А «десятину» отстегивать – ну жирно было бы казачкам, честное слово. Так что Бурыхиных вполне понимаю, Toyota FJ Cruiser – не та машинка, которую не стали бы экстренно «потрошить».



Был шанс прорваться и уйти, был. Но не срослось, и потому из Антрацита последовал звонок Мозговому. Типа, Борисыч, ты перекрой дорогу, там два джипа на прорыв пошли…



Перекрыли…



Вопрос №5. Кто в Луганске сегодня в адеквате?

Прочитав это обвинительное творение, хочу сказать только одно. Господа свидетели, неужели вы библии не читали? Янишевский Н.А., Доманский В.А., Цюпка И. В., ну ведь сказано же, что воздастся каждому по делам и мыслям его…



Чем вас так купили, почему из всей бригады только вы трое подписали ЭТО?



Ведь нет заявлений от потерпевшей оставшейся в живых Бурыхиной Е. О. и ее опекунов, нет заявлений от Аминова. Только вы, трое, бросились обвинять Мозгового и Костина… Что вам такого было обещано, где вы так накосячили, что пришлось вставать на путь Иуды Искариота?



Я верю в звонок от А. Бубнова из уголовного розыска Антрацита, в котором он сказал Мозговому, что два джипа уходят по территории, контролируемой «Призраком» в сторону границы.



Я верю в то, что кто-то из бойцов открыл огонь без команды. Я верю в то, что остальные поддержали и джипам досталось очень сильно.



И я верю в то, что все дело от первой и до последней буквы было сфабриковано, причем сфабриковано неумело и подло.



Красивая ситуация: Мозговой и Костин плюс 20 человек с автоматами с боем останавливают ради несчастного миллиона два джипа, где трое гражданских. Ай, какие красавцы, правда?



22 вооруженных бандита против трех безоружных гражданских…



Вообще, в такой истории в то время реально хватило бы Мозгового с пистолетом и Костина с автоматом. И деньги были бы у них, и не нужны спецэффекты.



Да, заявляю как человек, который не одну тысячу километров там намотал.



Но вот какие Мозговой и Костин, набили грузовик бойцами и пошли…



Да, черт возьми, пошли останавливать не пойми кого. Может, в этих джипах ДРГ реальная была, кто знает? Они, джипы, как бы не остановились на блокпосту…



Нет, уважаемые читатели, не в 300 000 гривен дело. Не в миллионе рублей. Не в желании Мозгового заработать.



У него проблемы с деньгами если и были, то не настолько крутые, чтобы руки кровью пачкать. Мы, вы, они, все везли и несли сами. И этот миллион ничего не решал ему. Если только «Военное обозрение» на 5,5 миллионов привезло, что говорить вообще?



Нет уж, не соглашусь с господами крючкотворами луганскими. Здесь явно воняет заказом, и заказом некрасивым.



Кому-то очень выгодно, чтобы командиры, реально принявшие на себя первые удары ВСУ, были просто изваляны в дерьме. Скомпрометированы, оболганы, а зачастую – просто убиты.



Так выгодно.



Вопрос – кому.



Я никогда не поверю, что Мозговой отдал бы приказ стрелять в машину, зная, что там едет женщина с ребенком. Я знал этого непростого и сложновыносимого человека. Я не был знаком с Костиным, но слышал, что про него говорили те, с кем я был хорошо знаком. Мне очень жаль, что 14 лет этот человек будет просто вычеркнут из жизни не пойми во имя чего.



И я (и не только я) прекрасно понимаю, что все может измениться еще через пять лет. И мы, помогавшие Мозговому, Гиви, Мотороле, Бесу, Парусу, Ходаковскому, тоже можем получить свое. На выборах в Израиле победил Трамп



Как пособники бандитов, воров, грабителей и убийц.



Кстати, наверное, вполне заслуженно.



Но мы помогали этим людям отстаивать тот самый, теперь уже мифический русский мир, и будь я проклят, если кто-то сегодня и завтра об этом пожалеет.



Кстати, один из крутейших гуманитарщиков России, Александр Жучковский, написал книгу об Алексее Мозговом. Александр побеседовал со всеми, кто общался с «Призраком», это будет достойное творение русского человека. Мы будем на презентации, уверен, всем придется по душе эта работа.



Стал бы Жучковский писать о грабителе и убийце? Стали бы тысячи и десятки тысяч русских людей поддерживать банды убийц и грабителей?



Чего стоят все эти шитые коричневыми нитками дела в ДНР и ЛНР?



Вопросов очень много. И честно, я не хотел бы искать на них ответы. Грязь, ложь и подлость. И уголовный кодекс Украины в редакции 2001 года. И полная импотенция банановой/угольной республики.



В свое время мы доверяли этим людям. Полевым командирам ополчения Новороссии. Тем, кого в лучшем случае просто убили. В худшем – убили и оболгали.



Мы доверили им не деньги. Деньги – это все-таки так… способ достижения. Мы доверили Мозговому, Ходаковскому, Гиви, Мотороле, Бесу, Безлеру и многим другим надежду. Надежду и мечту о русском мире. О мире, где люди могут жить спокойно, говорить, читать, мечтать на русском языке. Мечту о том, что Новороссия станет зародышем именно Новой России, светлой такой мечтой.



За которую не жаль пролить кровь, отдать последние деньги, да мало ли что еще.



Мне искренне жаль, что Новороссия все же умерла и вместо нее все больше проявляется уродливая гримаса ОРДЛО.



В ЛНР начинают переписывать историю. Понятно, по чьей указке, понятно, с какими целями. В общем, все закономерно.



В качестве эпилога могу сказать только то, что Алексей Мозговой, при всех своих недостатках и завихрениях, погиб за правое дело. И марать его память – удел подлецов и подонков.



Александру «Августу» Костину я желаю обрести сил, чтобы пережить свалившуюся на него «благодарность» от властей ЛНР и просто выжить.



Равно как и всем, кто уже явно в очереди на «справедливый и честный» суд от властей ОРДЛО. Пощады ждать не следует, да ее и не будет. Доказано 14-ю годами Александра Костина.



Прекрасная благодарность от новых властей ЛДНР/ОРДЛО. Есть чему поучиться.



По теме: https://rusvesna.su/news/1583427490. В Луганске состоялся суд над бывшим заместителем командира бригады «Призрак» Александром Костиным, позывной «Август», на котором его и погибшего комбрига Алексея Мозгового официально назвали преступниками.Костин был осуждён на 14 лет лишения свободы.Ну можно только поздравить всех причастных. И задать буквально несколько вопросов по существу.Я не стану много расписывать, просто выложу копии обвинительного заключения по делу Костина, которые были добыты коллегами из «Русской весны», за что им огромная благодарность.Кто хочет – читайте, кто не хочет знакомиться с этой писаниной – не читайте. Я был вынужден прочитать.Итак, в ночь с 8-го на 9-е мая 2014 года под Свердловском (Луганской, прости господи, республики) были расстреляны два автомобиля, в которых находились бывший руководитель шахты ООО «Борис Инвест» г. Антрацита Олег Бурыхин, его супруга Ирина и их малолетняя дочь.Ирина, которая ехала вместе с дочерью, погибла на месте. Сама девочка сильно пострадала, но чудом осталась жива. Её отец, получив ранение, выбрался из машины, но погиб под колёсами проезжавшего мимо автомобиля.Из машины Бурыхина якобы были похищены 300 000 гривен, которые он перевозил.В конце дам ссылку на материал «РВ», там много несостыковок и ссылка на «Серафима», личность весьма… примечательную. Тем не менее, это весьма хорошая работа, которая позволяет начать задавать вопросы.Действительно, почему только сейчас органы ЛНР решили, что надо расследовать это дело? Всего-то шесть лет прошло, откуда такая спешка?Я так понимаю, что пять лет «на раскачку» для ЛНР — это нормально. Что ж, мы люди терпеливые, надеюсь, что еще через пять лет сможем увидеть хоть что-то вразумительное по делу убийства самого Мозгового.Очень надеюсь, что сможем.Внимательно ознакомьтесь со списком статей. Там все идут с указкой на УК ЛНР, а вот последняя, самая такая... п. 4 ст.187 УК (в редакции 2001 года).УК, простите, какой страны? ЛНР? Так ею в 2001 году не пахло даже. Слава Украине была везде и повсеместно.Вы серьезно? Уроженец России, житель и гражданин ЛНР будет осужден по статье из УК Украины, о чем прокурорские ЛНР стыдливо так умалчивают?Восхитительно... УК. Просто уголовный кодекс 2001 года. Не важно, чей.У вас есть другое слово, кроме "позорище"? Вот и у меня нет.Я понимаю, что с профессионалами в ЛНР не просто проблема, их там просто нет. Потому уголовное дело шил практикант. Ничем иным объяснить суету вокруг «КамАЗа» я не могу.Просто давайте подумаем. Якобы для исполнения своего зловещего плана Мозговой и Костин отжали на занимаемой ими базе отдыха «Ясены» принадлежащий гражданину Аминову Виктору Наиловичу автомобиль. Кстати, база принадлежала Аминову же.В декабре 2018 года «экспертиза» ЛНР установила, что в результате противоправных действий Мозгового и Костина автомобилю Аминова был причинен ущерб в 4220 долларов США. Или 149 747 рублей 76 копеек.Аплодирую. Стоя. Интересно, а «КамАЗ» после использования обернули в пленочку и он спокойно до декабря 2018 ждал экспертизы?Нет, правда, прочитав то, что наваяли в прокуратуре ЛНР, начинаешь понимать, что все было именно так. Откровенно неадекватный человек, получив откуда-то информацию, что Бурыхины «рвут когти» в Россию с крупной суммой денег (на тот момент 300 тысяч гривен – почти миллион рублей), делает все, чтобы «засветиться».«Отжимает» машину, сажает в нее больше двух десятков бойцов, расстреливает эти «Тойоты» и забирает деньги.Простите меня.Да, наши отношения с Мозговым были очень далеки от идеала. Больше того, мы с ним крови попили друг у друга достаточно, ему не нравилась моя реакция на то, что он сажал «на подвал» всю команду гуманитарного отдела, кроме меня (по не зависящим от него обстоятельствам, мог бы – посадил бы), мне не нравилось то, что он в конце 2014 года начал окружать себя подлецами и ворами.НО. Идиотом АБМ не был. Мозгового можно было назвать кем угодно: идеалистом, излишне доверчивым человеком, его можно было обвинить в излишнем самолюбовании, в глупых поступках, вызванных недостатком образования. Да он был человеком с вагоном и платформой недостатков. Насыпом. Да еще и характер не дай бог каждому.Очень своеобразный человек.Но: Мозговой не был моральным уродом, который стал бы стрелять в девчонку и женщину ради чемодана денег. Это мое личное мнение, которое я не поменяю, даже если мне в морду кинут две сотни листов с доказательствами.У каждого человека есть своя цена. Миллион рублей, а если предположить, что «разведка» Мозгового донесла и время, когда семья Бурыхиных повезет деньги, и количество, миллион – это немного.Поверьте (кто не хочет – не верьте, мне все равно), в ноябре 2014, когда мы первый раз поругались, я прислал доказательства, что деньги воровали не те, на кого он думал и кого засадил «на подвал». И суммы там были не миллионы, но вполне себе сопоставимые. 475 000 рублей были сняты в один день в Шахтах и Донецке-Ростовском. Факт, было дело. Уже не важно теперь, но то, что в мае у «Призрака» было все нормально с деньгами, и идти на такое кровавое дело, подставляя 20 человек…После Лисичанска…В деле в этом плане полный бардак. То стреляли из ПМ (Мозговой). Господи, вот ни за что не поверю. С такой коллекцией стволов, которая была у Борисыча, и чтобы он пошел на такое дело с таким дерьмом…То стреляли из АК (Костин).Ну скажите тогда, зачем там остальные 20 человек были? А, наверное, как свидетели. Чтобы было кому обвинить Костина и мертвого Мозгового.Но даже и там бардак в показаниях.Один «свидетель» не может дать точный ответ, из чего стреляли: из ПМ или из автомата. У других вообще боевик: то ли три выстрела вверх из ПМ, то ли автоматная очередь вверх из АК, то ли выстрелы по лобовому стеклу.Несущественно, да? А кто тогда виноват? Почему такое несоответствие, а зато единодушие у всех участников: они все стреляли, и через 10 секунд, услышав плач, перестали.И вот кто в это поверит? Нет, правда, уважаемые читатели, кто знает, что такое, когда взвод из автоматов лупит? Можно там вообще хоть что-то услышать? А тем более плач ребенка?Сержанта не услышишь. Так что малевали эти «показания» люди, которые просто не в курсе, что такое огонь из 20 автоматов.Я уверен, что все обстояло именно так: две «Тойоты» с Бурыхиными и их личными накоплениями проигнорировали сигнал к остановке на блокпосту и рванули в сторону российской границы.Сам такое устраивал однажды, переход в Куйбышевской, очень уж не хотелось с «казаками» делиться, а встречающие чуть задержались. А «десятину» отстегивать – ну жирно было бы казачкам, честное слово. Так что Бурыхиных вполне понимаю, Toyota FJ Cruiser – не та машинка, которую не стали бы экстренно «потрошить».Был шанс прорваться и уйти, был. Но не срослось, и потому из Антрацита последовал звонок Мозговому. Типа, Борисыч, ты перекрой дорогу, там два джипа на прорыв пошли…Перекрыли…Прочитав это обвинительное творение, хочу сказать только одно. Господа свидетели, неужели вы библии не читали? Янишевский Н.А., Доманский В.А., Цюпка И. В., ну ведь сказано же, что воздастся каждому по делам и мыслям его…Чем вас так купили, почему из всей бригады только вы трое подписали ЭТО?Ведь нет заявлений от потерпевшей оставшейся в живых Бурыхиной Е. О. и ее опекунов, нет заявлений от Аминова. Только вы, трое, бросились обвинять Мозгового и Костина… Что вам такого было обещано, где вы так накосячили, что пришлось вставать на путь Иуды Искариота?Я верю в звонок от А. Бубнова из уголовного розыска Антрацита, в котором он сказал Мозговому, что два джипа уходят по территории, контролируемой «Призраком» в сторону границы.Я верю в то, что кто-то из бойцов открыл огонь без команды. Я верю в то, что остальные поддержали и джипам досталось очень сильно.И я верю в то, что все дело от первой и до последней буквы было сфабриковано, причем сфабриковано неумело и подло.Красивая ситуация: Мозговой и Костин плюс 20 человек с автоматами с боем останавливают ради несчастного миллиона два джипа, где трое гражданских. Ай, какие красавцы, правда?22 вооруженных бандита против трех безоружных гражданских…Вообще, в такой истории в то время реально хватило бы Мозгового с пистолетом и Костина с автоматом. И деньги были бы у них, и не нужны спецэффекты.Да, заявляю как человек, который не одну тысячу километров там намотал.Но вот какие Мозговой и Костин, набили грузовик бойцами и пошли…Да, черт возьми, пошли останавливать не пойми кого. Может, в этих джипах ДРГ реальная была, кто знает? Они, джипы, как бы не остановились на блокпосту…Нет, уважаемые читатели, не в 300 000 гривен дело. Не в миллионе рублей. Не в желании Мозгового заработать.У него проблемы с деньгами если и были, то не настолько крутые, чтобы руки кровью пачкать. Мы, вы, они, все везли и несли сами. И этот миллион ничего не решал ему. Если только «Военное обозрение» на 5,5 миллионов привезло, что говорить вообще?Нет уж, не соглашусь с господами крючкотворами луганскими. Здесь явно воняет заказом, и заказом некрасивым.Кому-то очень выгодно, чтобы командиры, реально принявшие на себя первые удары ВСУ, были просто изваляны в дерьме. Скомпрометированы, оболганы, а зачастую – просто убиты.Так выгодно.Вопрос – кому.Я никогда не поверю, что Мозговой отдал бы приказ стрелять в машину, зная, что там едет женщина с ребенком. Я знал этого непростого и сложновыносимого человека. Я не был знаком с Костиным, но слышал, что про него говорили те, с кем я был хорошо знаком. Мне очень жаль, что 14 лет этот человек будет просто вычеркнут из жизни не пойми во имя чего.И я (и не только я) прекрасно понимаю, что все может измениться еще через пять лет. И мы, помогавшие Мозговому, Гиви, Мотороле, Бесу, Парусу, Ходаковскому, тоже можем получить свое.Как пособники бандитов, воров, грабителей и убийц.Кстати, наверное, вполне заслуженно.Но мы помогали этим людям отстаивать тот самый, теперь уже мифический русский мир, и будь я проклят, если кто-то сегодня и завтра об этом пожалеет.Кстати, один из крутейших гуманитарщиков России, Александр Жучковский, написал книгу об Алексее Мозговом. Александр побеседовал со всеми, кто общался с «Призраком», это будет достойное творение русского человека. Мы будем на презентации, уверен, всем придется по душе эта работа.Стал бы Жучковский писать о грабителе и убийце? Стали бы тысячи и десятки тысяч русских людей поддерживать банды убийц и грабителей?Чего стоят все эти шитые коричневыми нитками дела в ДНР и ЛНР?Вопросов очень много. И честно, я не хотел бы искать на них ответы. Грязь, ложь и подлость. И уголовный кодекс Украины в редакции 2001 года. И полная импотенция банановой/угольной республики.В свое время мы доверяли этим людям. Полевым командирам ополчения Новороссии. Тем, кого в лучшем случае просто убили. В худшем – убили и оболгали.Мы доверили им не деньги. Деньги – это все-таки так… способ достижения. Мы доверили Мозговому, Ходаковскому, Гиви, Мотороле, Бесу, Безлеру и многим другим надежду. Надежду и мечту о русском мире. О мире, где люди могут жить спокойно, говорить, читать, мечтать на русском языке. Мечту о том, что Новороссия станет зародышем именно Новой России, светлой такой мечтой.За которую не жаль пролить кровь, отдать последние деньги, да мало ли что еще.Мне искренне жаль, что Новороссия все же умерла и вместо нее все больше проявляется уродливая гримаса ОРДЛО.В ЛНР начинают переписывать историю. Понятно, по чьей указке, понятно, с какими целями. В общем, все закономерно.В качестве эпилога могу сказать только то, что Алексей Мозговой, при всех своих недостатках и завихрениях, погиб за правое дело. И марать его память – удел подлецов и подонков.Александру «Августу» Костину я желаю обрести сил, чтобы пережить свалившуюся на него «благодарность» от властей ЛНР и просто выжить.Равно как и всем, кто уже явно в очереди на «справедливый и честный» суд от властей ОРДЛО. Пощады ждать не следует, да ее и не будет. Доказано 14-ю годами Александра Костина.Прекрасная благодарность от новых властей ЛДНР/ОРДЛО. Есть чему поучиться.По теме: https://rusvesna.su/news/1583427490. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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