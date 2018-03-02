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Алексей Леонков: Чтобы догнать военные технологии России, США потребуется 10-15 лет

02 марта 2018, 04:09  •  62 • Политика
Военный эксперт прокомментировал сообщение президента России Владимира Путина о новейших разработках российской военной техники.
Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал Царьграду часть послания президента России Владимира Путина, касающуюся новейших разработок военной техники.
"Буквально месяца три подряд представители стран НАТО в лице генсека и представители объединенных штабов НАТО говорили, что с Россией надо разговаривать только с позиции силы. То есть, если мы будем сильными, Россия будет нас уважать — и при этом двигали свои базы ПРО к нашим границам, развернули их на востоке, собираются в Южной Корее разворачивать, и периодически эти корабли с ракетами ПРО заходили то в Балтику, то в Черное море. Теперь констатация фактов, которая прозвучала в устах нашего верховного главнокомандующего, стала для них холодным душем. Они хотели говорить с позиции силы, теперь им дали вот такой аргумент", - отметил эксперт.
По баллистическим ракетам у США и НАТО подобных ракет нет, самая совершенная ракета Трайдент-2 морского базирования не обладает теми характеристиками, которыми обладает ракета "Сармат", Minuteman 3 тоже не обладает такими свойствами, подчеркнул Леонков.
"Если мы говорим про ракету воздушного базирования на основе Х-101 с ядерным двигателем, то такого у них нет, и ядерные двигатели для такого размера боеприпасов у них тоже отсутствуют. Если мы говорим про гиперзвуковые технологии, то они дальше экспериментов не продвинулись, а у нас практически созданы два ракетных комплекса, использующих гиперзвук — РВБ "Кинжал" и вторая "Авангард", как ее назвал президент", - сообщил он.
Американцы делали попытки создать подводный беспилотник, однако пока только ведут эксперименты, чтобы выйти на готовый образец, который можно сделать боевым. По всем этим пунктам им потребуется порядка 10-15 лет, поэтому они не смогут догнать Россию, подчеркнул эксперт.
"Я уже не говорю про боевой лазер, про который говорилось достаточно скромно, но, судя по требованиям наших военных, чтобы лазер был не хуже артиллерийских комплексов, я думаю, что там достигнуты определенные результаты, и главное его назначение — борьба с теми средствами воздушного нападения, которые используют оптико-электронные средства. Прежде всего, это крылатые ракеты "томагавк", которые используют в качестве выхода на цель как раз оптико-электронные средства", - сказал Леонков.

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